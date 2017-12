Možno objavili tmavú hmotu. Stopy ukazuje žiarenie

Röntgenové lúče istej vlnovej dĺžky mohli vytvoriť častice tmavej hmoty.

3. mar 2014 o 14:09 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vo vesmíre by jej malo byť zhruba päťnásobne viac, než hmoty, ktorú okolo seba bežne vidíme. Napriek tomu sme dodnes nepoznali častice, ktoré by takzvanú tmavú hmotu tvorili.

Teraz vedci možno narazili na stopy po týchto časticiach. Röntgenové žiarenie istej vlnovej dĺžky by mohlo naznačovať existenciu sterilného neutrína, dosiaľ neobjavenej hypotetickej častice. Ak majú pozorovania pravdu, takéto neutrína by mohli aspoň čiastočne tvoriť tmavú hmotu.

Sterilné neutrína

Keď v tridsiatych rokoch švajčiarsky astronóm Fritz Zwicky pozoroval galaxie, všimol si, že rotujú nejako zvláštne. Hviezdy akoby obiehali rýchlejšie, než by podľa výpočtov a našich prírodných zákonov obiehať mali.

Dnes túto hmotu, ktorá má na galaxie a ich kopy významný gravitačný vplyv, voláme tmavá. No stále nevieme, aké častice ju vlastne tvoria. Najrozšírenejšia hypotéza hovorí o WIMP-och, výrazne hmotných časticiach.

Dva astronomické tímy však preskúmali údaje z kozmických röntgenových observatórií XMM-Newton a Chandra. Všimli si žiarenie s veľmi špecifickou energiou 3,5 keV, ktoré prichádzalo z galaxie Andromeda aj kopy galaxií v Perzeovi. Toto žiarenie nezodpovedalo ničomu známemu.

„Nevedeli sme to s ničím spojiť,“ hovorí podľa magazínu Science Maxim Markevitch z NASA.

Dvojica štúdií v magazínoch The Astrophysical Journal a Physical Review Letters naznačuje, že toto žiarenie by mohlo pochádzať z častíc tmavej hmoty – sterilných neutrín.

Tie vznikajú len pri oscilácii neutrín, no podľa Science sa môžu rozpadať na röntgenové fotóny v nameranej oblasti a normálne neutrína. Ak by tomu bolo tak, potom by toto sterilné neutríno malo hmotnosť okolo 7 keV.

Tmavá hmota? Overiť!

Vedci teraz zdôrazňujú, že ich nameranú údaje sa pohybujú na hranici rozlíšenia vesmírnych detektorov. O objave tmavej hmoty by sme tak mali hovoriť až vtedy, keď výsledky potvrdia ďalšie prístroje.

„Myslím si, že by to mohlo byť ono, no musí sa to potvrdiť,“ dodáva astrofyzik Kevork Abazajian. „No v tomto momente sa to nedá vysvetliť iným astrofyzikálnym procesom.“

ApJ: arxiv.org/pdf/1402.2301

PRL: arxiv.org/pdf/1402.4119