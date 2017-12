Chystá Microsoft bezplatný Windows 8.1?

Microsoft možno pripravuje bezplatnú verziu svojho systému. Ak už vlastníte Windows 7.

3. mar 2014 o 11:30 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Volá sa Windows 8.1 with Bing a mohol by byť bezplatnou aktualizáciou pre používateľov, ktorí vlastnia licenciu operačného systému Windows 7. Podľa zdrojov blízkych Microsoftu pracuje firma na novej stratégii, ktorá by posilnila jej postavenie na trhu.

Je to model, ktorý je blízky firmám Google i Amazon. Zabaľte dohromady všetko, čo máte a získate tak priestor, v ktorom je možné ťažiť z inzercie všetkých internetových produktov.

Taktika, od ktorej doposiaľ Microsoft odrádzali rozhodnutia všetkých protimonopolných regulátorov, by sa mohla stať pre firmu štandardom.

Špekulácie o novej edícii operačného systému prichádzajú v čase, keď sa začína hovoriť o zmene licenčnej politiky operačných systémov pre výrobcov hardvéru, obzvlášť v súvislosti s tabletmi a mobilnými telefónmi. Ceny by mali ísť nadol, aby sa Microsoftu otvoril širší inzertný priestor.

Zatiaľ neexistujú žiadne oficiálne informácie, ktoré by potvrdili zámer spoločnosti. Médiá sa odvolávajú na dôveryhodné zdroje priamo z prostredia Microsoftu a ich reputáciu pri informáciách poskytnutých v minulosti.

Očakáva sa, že Microsoft by mohol poodhaliť detaily svojich plánov na vývojárskej konferencii, ktorá sa bude konať v priebehu apríla.

Napísali v magazíne The Verge.