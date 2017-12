TOR pripravuje komunikáciu odolnú proti špehovaniu

Ľudia by mohli dostať nový nástroj, ako zabezpečiť svoju internetovú komunikáciu.

3. mar 2014 o 8:20 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vývojári zoskupení okolo anonymnej distribuovanej siete TOR chystajú novinku. Chcú používateľom ponúknuť nástroj pre bezpečnú komunikáciu, ktorý by prenášal dáta sieťou tak, aby ich nebolo možné stopovať a odpočúvať.

Takýmto spôsobom chcú rozšíriť svoje technologické portfólio, aby ponúkli používateľom to, čo si v posledných mesiacoch začínajú ceniť najviac – súkromie. Pri vývoji sa chcú odraziť od existujúcich softvérov, ktorých otvorený kód by mal pred začatím vývoja prejsť bezpečnostným auditom.

Súkromie má zaistiť nielen šifrovanie obsahu správ, ale aj spôsob ich prenosu cez sieť.

Doposiaľ mohli používatelia siahnuť po niekoľkých jednoduchých softvéroch, ktoré ponúkali takúto funkciu v sieti TOR. Žiaden z nich však nestal dostatočne populárnym, ani štandardom.

Nový nástroj by mohol osloviť aktivistov a používateľov v krajinách, ktoré sú zaťažené silnou cenzúrou a filtrovaním internetu. Práve tam by sa mohli vytvoriť skupiny bezpečnostných analytikov, ktorí by auditovali prebiehajúcu prácu a strážili slabiny softvéru.

Do konca mesiaca by malo byť jasné, ktorým smerom sa vývoj vydá a dozvieme sa aj časový rozpis jednotlivých funkcií, ktoré máme v budúcnosti očakávať.

Napísali v magazíne The Register.