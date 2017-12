Vedci našli univerzálne pravidlá v prírode. Platia pre plávanie aj pre let

Krídla vtákov mávajú pri lete podobný uhol ako plutvy rýb pri plávaní.

2. mar 2014 o 18:11 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Niektoré používajú na lietanie krídla, iné na plávanie plutvy. V zvieracej ríši je takýchto zvierat veľa, no všetky majú čosi spoločné – ich krídla aj plutvy majú podobné geometrické rozmery a zvierajú podobné uhly.

Tvrdí to štúdia publikovaná v magazíne Nature Communications, podľa ktorej sa zdanlivo univerzálny princíp vzťahuje na tvory ako motýle aj žraloky.

Spoločné pravidlá

Ľudia sa po stáročia snažili vytvoriť lietajúce stroje založené na princípe mávania krídel. Inšpirovali sa vtákmi i tým, ako sa tieto zvieratá dokázali udržať vo vzduchu.

Biológovia z Providence College na Rhode Islande preto predpokladali, že práve ohybnosť krídel mohla pomôcť vtákom pri ich presunoch i samotnom lietaní. A keďže takéto ohýbanie môže mať podobný účinok aj vo vode, do svojho výskumu zahrnuli aj ryby.

Prostredníctvom videa sa preto bližšie pozreli na ohybnosť krídel či plutiev zvierat všetkých druhov - od ovocných mušiek cez netopiere až po veľké ryby. Skúmali operené krídla aj ťažké veľrybie plutvy.

Zistili, že pri 59 druhoch sa vzdialenosť od bodu, kde sa začína ohýbať krídlo, k začiatku krídla pohybovala okolo dvoch tretín celkovej dĺžky. A maximálny uhol tohto ohybu bol v rozmedzí 15 až 38 stupňov. Zvieratá s odlišným vývinom si tak našli rovnaké riešenie spoločného problému.

„Ich vývoj bol riadený fyzikálnymi zákonmi, ktoré určujú interakcie vo vzduchu a vo vode,“ povedal podľa Nature biológ John Costello z Providence College.

„Nezáleží na tom, či sa ich predkovia plazili, chodili alebo skákali. Hneď ako sa tomu prispôsobili, vyvinuli si systém určený spoločnými súbormi limitov.“

Využiť pravidlá

Hoci mali zvieratá rozličnú anatómiu a fyziológiu, všetky si blížili k čomusi, čo by sme mohli nazvať univerzálne zákonitosti prírody.

„Pomerne tenké krídlo hmyzu sa počas letu deformuje v rovnakom rozsahu, ako to robí silná a ťažká plutva kosatky,“ dodáva Graham Taylor, ktorý študuje zvieratá na Oxfordskej univerzite.

Výskum by mal teraz pokračovať podrobnejším preskúmaním týchto pohybov. Výsledkom by mohol byť nejaký súbor pravidiel, ktorý by sa dal využiť napríklad v letectve.

„Možnože potom výhody, ktoré tieto zvieratá majú, budú preložené do ľudských návrhov,“ uzatvára Costello.

Doi: 10.1038/ncomms4293