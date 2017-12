MS Combat Flight Simulator 3 - dojmy z beta verzie

Do redakcie k nám zavítala oficiálna beta verzia pripravovaného simulátoru Microsoft Combat Flight Simulator 3 s podtitulom Battle For Europe. Čaká sa naň už pomerne dlho a na Internete kolujú o tejto hre všakovaké fámy a fakty, ktoré majú

29. okt 2002

Do redakcie k nám zavítala oficiálna beta verzia pripravovaného simulátoru Microsoft Combat Flight Simulator 3 (ďalej niekedy CFS3) s podtitulom Battle For Europe. Tí z vás, ktorí sa občas objavia na nejakých web stránkach zaoberajúcich sa PC simulátormi iste vedia, že CFS3 je priamy nasledovník CFS2, ktorý si získal početnú skupinu priaznivcov po celom svete. Na CFS3 sa čaká už pomerne dlho a na Internete kolujú o tejto hre všakovaké fámy a fakty, ktoré majú prilákať pozornosť ľudí fandiacich počítačovým simulátorom. Microsoft urobil šikovný marketingový ťah, keď už dlhší čas zásobuje herné weby screenshotmi z pripravovanej hry a ak ste sa k nim niekedy dostali určite vás upútala perfektná vizuálna podoba tretieho dielu Flight Simulátoru. Už pri letmom pohľade na zábery z hry sa vynárali dušu nahlodávajúce otázky, ktoré narúšali pokojný spánok simulátorových nadšencov. Pozri tie oblaky... a tá zem... vyzerajú skvele...bude sa to na mojej PC zostave aspoň hýbať? Asi takto mohli prebiehať duševné muky násťročného mladíka, ktorého chytil za srdce Combat Flight Simulator 2. Microsoft ako dominantná firma v IT oblasti sa rada hrdí rôznymi superlatívami pre svoje produkty a nie je to inak ani v prípade CFS3. Pozrime sa teda spolu, čím nás, potenciálnych zákazníkov, oslovia vývojári z Microsoft Game Studios a či sa predstavená screenshotová paráda bude na priemernej (mojej, viď. neskôr) hernej zostave dať hrať.

More Danger, Less Glory!

Combat Flight Simulator 3 umiestňuje hráča-hrdinu-pilota do roku 1943, kedy sa nad okupovanou Európou začínali objavovať spojenecké letecké sily v hojnom a hojnejšom počte a proti nim vzlietali kontrastne v malom a menšom počte piloti osi. Virtuálny pilot má na výber z troch vzdušných síl bojujúcich nad Európou. A to USAAF, RAF a samozrejme Luftwaffe. CFS3 ponúka 34 lietateľných strojov, v štýle najlepšie, najkrajšie a najrýchlejšie :-) čo potvrdzuje uvedený plane set: RAF (B-25C+H+J, Mosquito B.IV+F.B VI+ F.BXVIII, Spitfire IXc+e, Tempest MkV, Typhoon MkIB, Vampire F MkI), USAAF (B-26C+F, P-38J+L, P-47D+D25, P-51B+D, P-55A, P-80A), Luftwaffe (Bf 109G6+G10, Fw 190A5+A8, Do 335A1+B2, Gotha Go229, Ju 88A4+C6+P4, Me 262A1a+A1A/U4+2A {ahaa - by simíkový analfabet chrupi :)}). Ako sami vidíte, ponuka lietadiel nie je na dnešnú dobu v početnosti nijako výnimočná, skôr by som povedal, že sa vývojári z Game Studios spoliehajú na dve veci. Prvá je, že keď uvážime zmenu výzbroje dostávam "akože" nový stroj, čo je dobre patrné na nemeckých mašínách, kde sa dodávali modifikačné sady buď pre továrenskú alebo poľnú modifikáciu. A druhý fakt, na ktorý sa pravdepodobne vývojári z Microsoftu spoliehajú, je tzv. otvorený systém objektov, čo v praxi znamená, že sa budú dať do CFS3 importovať nové, pre potreby 3D enginu v CFS3 prispôsobené, modely lietadiel. Keďže však stále hovoríme o beta verzii, nie je ešte úplne jasné, ako sa nakoniec plane set bude modifikovať. Na nete som vyzistil, že sa Microsoft chystá vypustiť špeciálne CD-čko s 18-timi 3D objektami lietadiel z hry vo formáte gMAX, čo by malo uľahčiť porozumeniu spôsobu, ako grafici z game studios modelovali mašiny do CFS3-ky. Takže môzeme v budúcnosti vo vzduchu očakávať "nové", v hre sa pôvodne nenachádzajúce, stroje. Okrem spomínanej výhody nových mašín, má tento systém veľkú nevýhodu v tom, že zatiaľ neexistuje ktosi alebo čosi na kontrolu kvality modelov, ktoré by sa mali dať dohrávať do CFS3-ky. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že vás pri online hraní napríklad prekvapí FW-190 A8 vyzbrojená po zuby 30 mm kanónami a nebudete ju schopní vytočiť na Mustangovi :-), ako som raz čosi podobné zažil na CFS2-ke. Lenže tu už prestávajú platiť regule slušného hrania... dúfam, že sa s týmto nepríjemným faktom pri online hraní Combat Flight Simulátora 3 už nestretneme.

Taktiež vám zrejmne neunikla potešujúca ponuka dvoj a štvormotorových bombardérov, ktoré sú stále žiadanejším herným artiklom na poli PC simulátorov. Osobne som rád, že toto niekto z Microsoftu pochopil a presadil. A nám, hráčom tak ponúkol príležitosť vžiť sa do úlohy bombardovacieho pilota a niektorého člena posádky bombardéru (tu vrele odporúčam Hlavu XXII od Hellera). Atmosféra náletu veľkého počtu bombardérov s ich stíhacou ochranou a útočiacimi stíhačkami Luftwaffe je nepopísateľná a momentálne zažiteľná len vo Warbirdoch a Aces High pri online lietaní (a ak ešte inde, tak sry... ),čo by príchod CFS3-ky mohol rapídne zmeniť. Uvidíme, povedal slepý a počkáme na príchod ostrej verzie gamesy.

Do tretice všetko najlepšie, hovorí jedna stará múdrosť a pozrieme sa opäť na plane set. Upútať by mali mašiny: Vampire, P-80tka a Gotha229na. Človek znalý WWII si povie, no hej... však tieto stroje boli v roku 1943 tak akurát na rysovacej doske, a má pravdu. Lenže nebol by to Microsoft, aby nevymyslel voľačo podivné a oni situáciu pochopili svojsky a kvôli implementácii dynamickej kampani, ktorá mimochodom v bete chýba, do roku 1947 prirobili aj tieto povojnové lietadlá. Hráč-simulátorista sa iste poteší, pretože lietať neopozerané stroje je vždy čosi nové.



Grafika

Podľa priložených screenshotov je jasné, že grafici z Game Studios odviedli kus výbornej roboty. V podstate bola grafika pri každom Combat Flight Simulátore tým najväčším lákadlom. A v prípade CFS3-ky nie je situácia iná. Najviac mi imponuje zavedenie nového grafického prvku medzi WWII simulátory, použitím reflekčných máp na realistickejšie vykreslenie kovových (dural) plôch. Preto aj na WEB stránke CFS3 je možnosť rotovať práve Thunderbolta a pozorovať, ako sa mení odrazivosť jeho kovových plátov. Jedným slovom, nádhera. Externé 3D modely sú vymodelované sympaticky, no niektorí fanatici (patrím medzi nich) im vyčítajú zlú proporcionalitu. Až toľko času k dispozícii nemám, aby som vyslovený fakt preveril, no fanatici sa mýlia málokedy. Dlho som sa vyžíval iba v tom, že som zatváral a otváral klapky, podvozok, kabínu (to je paráda) a pozoroval ako sa mašina správa a aké nádherné sú WWII lietadlá. CFS3 je graficky imidžovka (aj keď na trh vo februáry (?) uvedený Il2 addon Forgotten Battles bude dávať CFS3 medzi zuby... ). Keď pozriete na screenshoty, vidíte na pohľad peknú a kompaktnú grafiku. Avšak mnoho efektov-defektov vidieť nie je. Možno ich pripisovať bete, o ktorej stále píšem alebo aj nie?! O čom to tu ja vlastne rozprávam? No o 3D kokpitoch predsa. Tie sú na niektorých mašinách celkom OK, inde len OK a na ostatných sú absolútne odfláknuté. S niečím podobným som sa už stretol v CFS2, ale toto ma v CFS3-ke prekvapilo, až som nemal slov. Očakával som totiž, že po vzore konkurenta (aj keď obe strany sa za konkurentov nepovažujú) Il2-ky budú v Combat Flight Simulátore 3 verne a detailne spracované kokpity. Opak je však pravdou. Profesionálne poznám len kokpity nemeckých strojov, pretože sa s nimi zaoberám ako hobbysta, a tak som si na prvý pohľad všimol mnoho nezrovnalostí medzi realitou a hrou. Spomeniem aspoň najhrubšie "bugy". Revi u 109 a 190 je v hre v strede, má byť napravo tak, aby sa pilot musel vykloniť, keď chce strieľať. U 190 chýbajú meradlá stavu munície, má totálne vyfantazírovaný! neexistujúci! kokpit! Čo k tomu dodať? V hneve asi toľko, že dokonca ani prístroje v hre neposlúchajú, ako by mali. Často sa stáva, že ak stiahnete plyn, otáčkomer sa ani nepohne a obdobné chyby. Pevne verím, že toto odladia, inak bude CFS3 ako celkom dobrá hra tlačená k braku takýmito nedoladeniami. Aby som ešte prikorenil, streľba v CFS3-ke mi pripomínala paintball, pretože projektily sú také smiešne, buď väčšie alebo menšie guličky. Za nimi ostávajú komické tracerky a celkový efekt streľby je negatívny. Dokonca ani pri streľbe z veľkokalibrových kanónov sa strieľajúci stroj nezatrasie a to je už na pováženie. Dokonca ani reflexné zameriavače nie sú urobené dobre. Ako som napísal, sú reflexné, a nie ako v hre, že niťový kríž je prilepený ako bitmapa na premietacie sklíčko. Potom sa samozrejme nehýbe pri manévroch a toto je už na nervy a krok späť do minulosti. Grafické negatíva zakončím dymovými efektami. Zo screenshotov to tak nevyzerá, ale sú ozaj hrozné. Unikajúce palivo vyzerá ako rad malých guličiek doprevádzané prisevitnými stopami, opäť nič svetoborné. Dym je na tom o trochu lepšie, ale aj ten je nič moc. Dosť bolo negatív, povedzme si radšej opäť o pozitívach. Za veľmi pekné považujem generované oblaky, aj keď v určitých momentoch vyzerajú dosť retardovane, kvalitne spracovanú 3D krajinu a namodelované poškodenia. Nie, že by bolo obzvlášť potešujúce vidieť trčiacu konštrukciu z krídla, ale poteší mnohorakosť a kvalita damage modelu. Toľko v kocke o grafike beta verzie, znovu dúfam v múdre hlavy v Game Studios a beta testerov, že vychytajú všetky nepríjemnosti a hra bude spracovaná k max. spokojnosti aj mojej aj menej náročných silulátorisov :-).

Interface

Interface má hra naprogramovaný jednoducho, prehľadne a účelne. Aj keď sa jedná o beta verziu pochybujem, že sa bude finálna verzia hry v užívateľskom rozhraní líšiť. Môžete teda nasledujúce riadky brať za právoplatné aj pre komerčnú verziu gamesy. Po bezproblémovej inštalácii si počkáte od pár desiatok sekúnd až po pár (už nie desiatok) minúť a to v závislosti od rýchlosti vašej CD mechaniky. Gamesa nakopíruje približne čosi nad 1 GB a druhé CD-čko bude vyžadovať už len kvôli implementovanej ochrane typu Safedisc V2.XX (zaujímavé je, že Microsoft neponecháva nič náhode, aj keď ide o betu). Musím priznať, že ma CFS3-ka príjemne prekvapila v užívateľskej prívetivosti, pretože CFS2 mi pripadal v nastavovaní rôznych prepínačov a slajderov pomerne kostrbatý a neprehľadný. Položky nastavení (display, sound, multiplayer, control, realism) sú na pravej strane úvodného screenu a na ľavej strane sú zase umiestnené buttony pre rôzne herné módy. Všetko spolu pôsobí kompaktne a nemusíte sa komplikovane preklikávať na chcenú položku. Interface hry hodnotím pozitívne.

Za spomenutie určite stojí PC zostava, na ktorej CFS3 v pohode pobeží. Niekto, kto písal k beta verzii doprovodný obkec mal zrejme humornú chvíľku a v minimálnych požiadavkach uviedol: P400, 64Mb RAM, 16 MB videocard. Mám rád vtipy, a tento ma dokonale pobavil a vyvolával mi úsmev na tvári po celý čas, keď mi hra sekala pri mojich 256 MB RAM. Tak som ju upgradol na 512 MB a už pol pokoj. Takže na mojej, dnes už priemernej, zostave: Duron 1.2@1.4,512Mb RAM, 64 MB Radeon 8500 (dosť pretočený), ide CFS3 absolútne v kľude pri 1152x864x32 rozlíšení. Opäť musím zdôrazniť, že beta je nevyladená a Microsoft chce gamesu doladiť k max. výkonu, ako sami píšu v spomínanom sprievodnom obkeci. CFS mal vždy nadštandardné požiadavky, tak som veľmi zvedavý.

Hrateľnosť

Hraťeľnosť u simulátoru je vlastne kvalita letového modelu (flight model, ďalej FM) a možnosti pre menej náročných hráčov redukovať mieru realizmu. FM je v beta verzii CFS3 nedorobený!!! Rozdiely medzi rôznymi typmi lietadiel sú podľa môjho názoru príliš malé a keď som s FW 190 A5 kou (moje obľúbené éro) útočil na Maraudera a ten ma začal vytáčať!!!, začalo mi čosi našepkávať, že FM je zatiaľ veľmi odfláknutý. Navyše pri pokusnej akrobacii 190 držala energiu tak mohutne, že som nemohol túto tažkú mašinu prinútiť znížiť rýchlosť na pristávaciu a samozrejme som preletel runway, letisko, dve polia a nakoniec som let zakončil v dalekom lese, a to prosím pekne už po celý čas s plynom na nule. Niekedy sa mi zdalo, že ešte chvíľu a chytím pod mrakom s Focke Wulfom nejakú termiku :-). Nedalo mi a vyskúšal som P47-čku, rovnaký problém. Mašina s motorom na voľnobehu drží rýchlosť príliš dlho. Podľa historických podkladov je jasné, že to takto v skutočnosti určite nebolo. Do detailu polemizovať nad FM beta verzie nemá zmysel. Treba počkať na komerčnú verziu hry, kde bude dúfam FM dotiahnutá do konca.

Multiplayer

Všetci zrejme očakávate, že CFS3 bude mať silnú multiplayerovú podporu. Môžem vás smelo potešiť, je to tak. Nejedná sa o nejaké prevratné novinky, takže len všeobecne. Ako onlajnista máte v podstate dve možnosti, a to bud sa niekam pripojiť alebo na svojom počítači urobiť server, no na to sa musíte najskôr zaregistrovať u Microsoftu na špeciálnej URL, čo považujem za podlý trik! Osobne totiž vôbec nevidím racionálny dôvod, prečo by sa mal potenciálny host registrovať u Microsoftu len pre to, že chce urobiť server. Nechajme polemiky bokom. Podstatné je, že Microsoft neuvoľnil (aspoň v beta verzii) "dedicated" server, t.j. človek musí na svojej mašine zapnúť plnohodnotnú CFS3-ku, aby mohol hostovať hru, čo je samozrejme spojené s nekresťanskými nárokmi na hardware. Počet online virtuálnych hráčov hre je max. 64. Treba si uvedomiť, že súčasný konkurent IL2 Sturmovik ponúka zatiaľ (uvidíme ako to bude vo Forgotten Battles, t.j. mohutný komerčný update pre IL2) podporu pre max. 32 hráčov, čo je navyše možné len pri vynikajúcej mašine a nejakom ADSL (Where do we go? Telecom :-( ) alebo pevnej linke. Som teda sám zvedavý ako sa CFS3 vysporiada naraz so 64 hráčmi v aréne. Niečo mi našepkáva, že by som mal začať šetriť, ale nechajme sa prekvapiť. Neda mi nespomenúť to, v čoho implementáciu som dúfal v CFS3. Ide o real-time vývoj meteorologických pomienok. Po našom, teda plynulá zmena počasia. Bohužiaľ, moje dúfania ostali nevypočuté a v hre táto možnosť chýba. Ostatné nastavenia ako, počasie, letisko, typ štartu, realizmus, a iné, sú bežnou výbavou onlinajnových nastavení každého moderného simulátoru. Ďalej sú na výber herné módy: dogfight, team dogfight a mission, čo je inými slovam co-operatívna misia. Na výber je množstvo historických coop. misíí, v ktorých sa budú realizovať mnohí piloti.

Zvuky V dnešnej dobe sa od moderného simulátoru očakávajú realistické zvuky, limitované skutočnosťou, že v súčasnosti sú už niektoré stroje prakticky nedostupné a už vôbec nie k dispozícii na odchytávanie zvukov. Tým chcem povedať nasledovné. A to, že ak má lietadlo hviezdicový motor, bude v hre burácať ako hviezdicový motor a ak má mať mašina radový motor, bude znieť inak, tak ako by sa od radového, vodou chladeného motoru očakávalo. Ak si dáte tú námahu a porovnáte zvuky mašín v hre so záznamami z príslušnej doby, nájdete potešujúcu zhodu, ktorá vás v hre bude príjemne hriať, pretože vám bude jasné, že máte vo svojom napr. Thunderboltovi motor Pratt Whitney Double Wasp a nie dáku kosačku na trávu :-). Že toto, o čom ja práve píšem je samozrejmé? U Microsoftu nič nie je samozrejmé - viď neskôr, a tak úroveň kvality spracovania zvukov poteší. Samostatná kapitola sú zvuky zbraní a iných mechanických zariadení v lietadle. Tie pôsobia hodnoverne, okrem priradenia druhu zvukov k druhu zbraní. Ono totiž taký 30 mm kanón v CFS3-ke zneje komicky ako nejaká paintballová pištolka. Keďže sme však stále v rovine beta verzie, musíme na konečné úpravy počkať a verím, že si to niekto z Microsoft Game Studios uvedomil. To, čím ma vývojári prekvapili je námaha, ktorú vynaložili na nasamplovanie zvukov Me 262 Schwalbe. Videl som totiž, ako ktosi vytiahol túto, na svoju dobu revolučnú, lastovičku na runway, pričom ju technici z Game Studios obklopili množstvom mikrofónov a pilot vo vnútri sediaci dusil motory Jumo od nuly až na plný výkon. Čo je na tom také výnimočné? No to, že je už 57 rokov po vojne (pre tých, ktorým to nedošlo :-)). To teda znamená, že buď mali perfektnú maketu alebo si niekto dal námahu (múzeum?) a udržiaval v letuschopnom stave spomínané lietadlo. Z pozretého videa sa nedalo zistiť, či je pravda taká alebo onaká, no jednoznačne je to prvý klip, kde som v súčasnosti videl Schwalbe "naživo". Za slušnosť by stálo ešte spomenúť, že v hre je prítomný 3D zvukový engine, ktorý sa snaží modelovať reálne vnímanie zvuku (Dopplerov efekt... a pod.), ktorý je dnes už nepísaným štandardom mnohých hier aj iných žánrov.

Hudba

V beta verzii Microsoft Combat Flight Simulátoru 3 sa žiadna hudba nenachádza! Nie je čo hodnotiť, škoda.

Inteligencia a obtiažnosť

Pred akoukoľvek konštruktívnou kritikou si treba uvedomiť, čo vlastne pojem "inteligencia" v simulátore znamená. Zrejmé je, že sa bude týkať AI pilotov (počítačoví oponenti) a bude hodnotiť spôsob reakcie na rôzne letové situácie. Zjednodušene povedané, bude odzrkadľovať konkrétne útočné a obranné manévre pri leteckých súbojoch. Prečo som sa prelúskal predošlými upresneniami? Jednoducho preto, lebo v beta verzii CFS3-ky podľa spomínanej "definície" inteligencia počítačových oponentov aj pri najťažšom nastavené prakticky neexistuje. Doposiaľ som od AI pilota nevidel "dobrú" reakciu na môj útok. Ich úhybné manévre sú až príliš počítačové, takže nechcem hodnotiť beta AI a radšej si počkám na ostrú verziu. S opísanou situáciu súvisí pojem obtiažnosti, pretože tá je aj na max. nastavení príliš arkádová! No to je zrejme zámer Microsoftu, čo rozoberieme v závere.

Záver

Napriek tomu, že Combat Flight Simulátor 3 máme v preview beta verzii, štýl a komerčný zámer Microsoftu je zrejmý aj tak. Hra svojim spracovaním a filozofiou je primárne určená pre nie hard-core simulátoristov, ktorých nebude rozčuľovať taký, či onaký nekorektný detail. Ak uvážime, že pri online hraní nie je možnosť kontrolovať vypnutie-zapnutie kokpitov, z hry sa stáva arkáda, čo ma osobne vôbec neteší. Ale ako hovorím, hra je určená pre iné skupiny, než do akej patrím ja. Sám sa teším na komerčnú verziu hry, pretože relaxačné lety z externých pohľadov majú tiež svoje čaro. Takže veľa zdaru vývojárom z Game Studios pri vychytávke múch a mušiek, nech máme z CFS3-ky ničím nekazenú radosť.