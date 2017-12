Našli život na Marse? Kameň naznačuje stopy

Drobné štruktúry v meteorite z Marsu dokazujú prítomnosť vody. Špekuluje sa aj o stopách mikróbov.

2. mar 2014 o 12:15 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Pred dvanástimi miliónmi rokov rokmi čosi narazilo do Marsu. Ten náraz vymrštil do vesmíru kus skaly, ktorá pred 50-tisíc rokmi dopadla na Zem. A tam, v ľade Antarktídy ju v roku 2000 objavila japonská výprava výskumníkov.

Dôležitejšia než kozmická cesta exotického kusu kameňa je však to, čo v meteorite objavili vedci. Nielenže ho kedysi obmývala voda, no obsahuje v sebe mikroštruktúry, ktoré by mohli znamenať prítomnosť dávneho mikrobiálneho života.

Meteorit prezývaný Yamato 000593 skúmali odborníci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Podľa štúdie v magazíne Astrobiology obsahoval tento asi štrnásťkilový kameň akési mikroskopické tunely, ktoré môžu byť pozostatkom po biologických procesoch.

Podobne totiž vyzerajú aj stopy po mikróboch na Zemi, odborníci však predbežne nevylučujú aj nejaký neznámy abiotický proces. Druhým náznakom je prítomnosť akýchsi na uhlík bohatých guľôčok, ktoré by mohli byť tiež pozostatkom po mimozemskom živote.

„Nemôžeme vylúčiť možnosť, že oblasti bohaté na uhlík sú produktom abiotického mechanizmu," píšu vedci vo svojom texte. „No podobnosť v štruktúre a zložení s pozemskými vzorkami, ktoré boli interpretované ako biogénne, naznačuje vzrušujúcu možnosť, že tieto marsovské črty vyformovala biotická aktivita."

