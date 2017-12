Lula 3D - adventure s nádychom erotiky

Z času na čas sa na hernej scéne objaví zaújimavý a zmysluplný titul s erotickou tématikou. Až mi je divné, prečo túto tému vývojari nepoužívajú častejšie... Priekopničkou v tomto obore je určite Lula, s ktorou sme sa pred pár rokmi stretli v netradičnej

29. okt 2002 o 19:41 Juraj Chrappa

stratégii The Sexy Empire. Teraz sa Lula vracia ale v adventúre Lula 3D s (keby len) nádychom erotiky.

Príbehovo hra začína ako klasická adventure gameska. Lula ako úspešná biznismenka a producentka hanbatých filmov má svoje nové sídlo v Beverly Hills. Prípravy na nový film so sestrami-trojičkami vrcholia, keď sa stane hrozná vec. Trojičky bez stopy zmiznú... To Lula samozrejme nemôže nechať len tak. Pátranie po tejto záhade ju zavedenie do nového, dráždivého dobrodružstva po celej Amerike.

Po stránke technickej hru zabezpečuje grafický engine Vulpine Vision, ktorý je silným nástrojom na vytváranie nielen akčných hier ale aj adventúr. Vďaka Vulpinu (použitý bude aj v 3D FPS Psychotoxic od rovnakého vydavateľa) môžu mať prostredia v hre vyše 10000 a postavy vyše 5000 polygónov (podobne ako nová Lara v hre Angel of Darkness), čo bohate postačuje na špičkové spracovanie vizuálneho pohľadu na hru.

Lula 3D by nemala byť čistokrvnou adventúrkou a objavia sa v nej aj akčné prvky - aké a koľko zatial nie je celkom jasné. To sa dozvieme až niekedy v druhom polroku 2003, keď hra vyjde z dielne nemeckého vydavateľa CDV.