Pozrite si, čo jedia vojaci počas vojen. Naj na internete #72

Vojenský proviant, krásna diera vo vode aj lego na objednávku. Výber toho naj na internete.

1. mar 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Krásna diera

Dean's Blue Hole je asi najznámejšia ponorená vertikálna jaskyňa na svete. Nachádza sa pri meste Clarence Town na Bahamách (ostrov Long Island) a je rajom pre potápačov.

Vytvoriť vlastné lego

Chceli by ste lego známeho seriálu Big Bang Theory? Zahlasujte zaň na Cuusoo, platforme určenej na zbieranie nápadov práve pre túto spoločnosť. Ak bude mať projekt 10-tisíc hlasov Lego zváži, či produkt vyrobí. Nám napadlo, že by sme mohli vymyslieť vlastný projekt - napríklad rozprávky Pa a Pi. Máte nejaké nápady aj vy?

Prvé napísane slovo na F

Server Retronaut niekedy publikuje skvosty. Nielen fotografie rôznych kapiel zo súkromných zbierok, staré plagáty a dobové ilustrácie. Ale aj takú kapsulu - ako oni nazývajú jednotlivé príspevky - prvej písomnej zmienky slova na F.

Mimochodom, prečo je v tomto bitúnku luxusný luster? Dozviete sa rovnako na stránke Retronaut.

Módne fotografie

Niekedy narazíme na módne editoriály, ktoré zaujmú. Jedným z takých je aj set od Dana Martensena pre Fat Magazine. Oplatí sa pozrieť celý.

Startupovo

Téma startupov je stále trendy a mnohí by sa čudovali, ako to na našom relatívne malom Slovensku rastie. Možno aj pre potrebu zmapovania aktuálneho diania vznikla mapa Withlove.sk, ktorá ukazuje, kde sa čo nachádza a deje.

S láskou z Havaja

Niekedy sa na svete dejú aj dobré skutky, ktoré vyčaria úsmev. Taký ten úprimný, keď sa zastavíte a poviete si, že dobro existuje. Na Visualnews nájdete viac o projekte, kde ľudia z Havaja posielajú pohľadnice s povzbudivými slovami do celého sveta.

Leblox

My sa už tešíme na novú appku Leblox, ktorá nám zadelí napr. “You’ve been BLOXED!” a naozaj chce ponúknuť pixelové verzie čohokoľvek. Čo sa dá samozrejme využiť na 3D tlač. Celkom pekné, my by sme do toho išli hneď!

Čo sa je počas vojny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo Krymu to môže vyznievať zvláštne, no tento post na Design you trust azda nevznikol ako žiadna provokácia ani narážka na nič konkrétne. Ako vyzerá strava vojakov? Pozrite si, čo im zabalia jesť, ak dôjde k vojnovému konfliktu.

Domáce včely

Ak vás fascinuje svet včiel a obdivujete ich úle, je toto niečo pre vás. The urban beehive je koncept, ktorý prináša práve spojenie tejto časti prírody s ľuďmi.

Neživé živé

Pozrite si, ako to vyzerá, ak rast nasimulujete na počítači. Projekt Quadedel zverejnila na Behance dvojica Christoph Bader a Dominik Kolb, známi ako Deskriptiv.

video //www.youtube.com/embed/ehRq87GXzww

video //www.youtube.com/embed/WPM5T0qldmY

Minimúzeum

Tu je niečo pre tých, ktorí by chceli lákať baby do múzea. Samozrejme, robíme si žarty, ale nápad je to pekný.

Bonus

Ako vyzerá spodné oblečenie hrdinov? Takto.

A ako podliakov?