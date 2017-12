Chcete čítať rýchlo? Pomôže vám nový softvér

Technológia servíruje slovo po slove, aby oči nestrácali čas pohybom v riadkoch.

28. feb 2014 o 12:45 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Tím vývojárov v začínajúcej firme Spritz má víziu, ktorá by mala osídliť hodinky, mobily, tablety i počítače. Používa nový spôsob zobrazovania textov, ktorý umožňuje ich rýchle čítanie.

Doterajšie výskumy ukazujú, že takmer každý sa dokáže v krátkom čase priblížiť rýchlosti 1000 slov za minútu, ktorú zvyčajne dosahujú iba tí najšikovnejší spomedzi čitateľov.

Princíp je jednoduchý. Namiesto toho, aby oči migrovali textom riadok po riadku a mozog sa zaoberal vyhodnocovaním slov, softvér vyberá slovo po slove a servíruje ich na displeji v rýchlom slede jedno za druhým. Zoradené tak, aby mohli byť oči upriamené stále na to isté miesto.

Je to, ako by sa pred vašimi očami mihali tisíce slov, ktoré nezúčastnenému pozorovateľovi nedávajú zmysel. Ak ich však začnete vnímať, zistíte že dokážete do seba zhltnúť celú knihu za polovičný čas. Prednosťou technológie, je, že si vystačí i s tým najmenším displejom a tak čítačka kníh budúcnosti nemusí byť príliš veľká.

Je to jednoduché: nastavíte si rýchlosť a konzumujete slová. S možnosťou pozastavenia, avšak bez komfortu pohľadu na to, čo už máte za sebou a čo bude nasledovať.

Vývojári dúfajú, že sa im v priebehu budúcich rokov podarí svojou technológiou obsadiť 15 percent čitateľského trhu.

V prvej fáze sa technológia objaví na displejoch zariadení Galaxy S5 a Gear 2 od Samsungu, už teraz však vzniká komunita vývojárov, ktorí môžu novinku zakomponovať do svojich softvérov.

Napísali v magazíne Digital Trends.