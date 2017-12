Briti sú bližšie k dieťaťu s tromi rodičmi

Britská vláda vydala návrh regulácie umelého oplodnenia, pri ktorom sa využije DNA od troch ľudí.

28. feb 2014 o 11:30 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Už v roku 2015 sa v Británii môže narodiť dieťa, ktoré bude mať troch rodičov.

Britská vláda vo štvrtok vydala návrh regulácie umelého oplodnenia, pri ktorom by sa použila DNA troch ľudí. Veľká Británia je v tomto pionierom, žiadna krajina na svete nie je vo výskume tak ďaleko.

Cieľom tohto pre mnohých kontroverzného postupu je pomôcť ženám s poruchami mitochondrií. Tie sú fakticky akési továrne, ktorá dodávajú energiu bunkám.

Jedno z dvesto detí

Žena s poruchou mitochondrií môže porodiť dieťa s problémami ako sú svalová distrofia, strata zraku, srdcové zlyhanie či poškodenie nervov. S vážnou poruchou mitochondrií, ktoré sa dedia po matke, sa narodí jedno z dvesto detí v Británii.

Pri umelom oplodnení od troch ľudí sa vezme jadro vajíčka od matky. To sa vloží do vajíčka darkyne so zdravými mitochondriami, z ktorého sa pôvodné jadro odstránilo - následne sa spoja so spermiou. Rovnaký postup sa dá spraviť aj priamo s embryom.

Genetická informácia na nachádza v jadre (20- až 25-tisíc génov vo vajíčku aj spermii). No časť DNA - presne 37 génov - majú aj mitochondrie darkyne. Nové dieťa tak bude mať genetickú informáciu od troch ľudí.

Podľa návrhu regulácie bude to, kto bude mať nárok na takéto oplodnenie, určovať regulátor - Úrad pre ľudské oplodnenie a embryológiu. Malo by dať zelenú iba v prípadoch, kde je "významné riziko" problémov pri štandardnom postupe.

Modifikácia genómu

Podľa BBC sa očakáva, že za rok sa takto narodí desať detí. Darcovstvo vajíčok bude anonymné a dieťa by nikdy nemalo zistiť, kto je jeho "druhou matkou".

Táto metóda má mnohých odporcov, podľa ktorých prvé takto narodené dieťa otvára Pandorinu skrinku so "šľachtením ľudí".

"Ak to prejde, bude to prvýkrát, čo akákoľvek vláda legalizovala dedičnú modifikáciu ľudského genómu," povedal pre BBC David King riaditeľ organizácie Human Gene Alert.

Kritici tvrdia, že takéto oplodnenie nie je dostatočne preskúmané. O rovnakej metóde oplodnenia tento týždeň diskutovali aj v Spojených štátoch.