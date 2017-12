Počítače v IBM vymýšľajú nové kuchárske recepty

Expertné systémy sa snažia vymyslieť jedlá, ktoré dosiaľ ešte nik neuvaril.

27. feb 2014 o 10:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Kto povedal, že počítače nedokážu myslieť a chýba im fantázia? IBM sa pokúša na verejnosti prezentovať výsledky svojho netradičného projektu.

Počítačový systém schopný učenia nakŕmili receptami z kuchárskych kníh celého sveta. Expertný systém zo získaných informácií teraz zostavuje nové receptúry, ktoré by si mohlo ľudstvo zamilovať.

Nové recepty

Trochu to pripomína bádanie bez predsudkov. Počítače pracujú s overenými postupmi prípravy a sadami surovín, ktoré sa vzájomne stretávajú v rôznych receptoch. To zabráni vzniku nezmyslov, akým by bola orechová bábovka so sardelovými očkami.

Týmto populárnym projektom IBM predstavuje verejnosti svoje kognitívne výpočtové systémy, o ktoré od roku 2008 prejavuje záujem aj vládna agentúra DARPA. Záleží len na tom, čo chcete vedieť a aké dáta do systému vložíte. Či budú na výstupe vojenské stratégie alebo recepty na liečby chorôb, je iba na obsluhe.

Nové recepty predvádza IBM vo svojom pojazdnom automobile, ktorým prechádza cez USA. Záujemcovia tam môžu ochutnať čokoládové burritos alebo švajčiarsko-thajský špargľový kiš.

Nečakané výsledky

Akademici a vedci sa zaujímajú o kognitívne systémy už viac ako desaťročie. Aj napriek tomu, že by sme chceli, aby počítače rozlúskli všetky záhady sveta, stále vedia robiť iba to, čo im prikážeme.

Hĺbková analýza dát a ich spracovanie v učiacich sa systémoch však môžu priniesť výsledky, ktoré by sme našim tradičným myslením prehliadli.

No technológie majú však ešte od dokonalosti príliš ďaleko.

Napísali v magazíne The Verge.