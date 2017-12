Google ukáže, ako sa vyrába mobil stavebnica

Bude ako stavebnica. Zasuniete si do neho čo chcete a ak niečo zostarne, vymeníte to.

27. feb 2014 o 8:55 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Môžete mať mobil ako nikto okolo vás – poskladaný na mieru. Z katalógu si vyberiete súčasti podľa želania a doma si ich pospájate ako stavebnicové kocky z Lega. Ak vás ktorákoľvek časom omrzí, vymeníte ju za inú.

Takýmto konceptom modulárneho smartfónu sa Google zaoberá dlhšie. Pod kódovým označením projektu Ara sa ukrýva technologická stavebnica, ktorú možno dopĺňať a vylepšovať.

Kým pre niekoho bude dôležitý výkon grafiky pri hrách, bádateľov viac zaujmú moduly so senzormi, prostredníctvom ktorých budú v teréne zbierať dáta. Aby sa všetko pohlo o kúsok vpred, Google chystá vývojársku konferenciu, ktorá by mala ukázať vývojárom, ako sa pustiť do návrhu súčastí.

Komunita, ktorá sa už okolo projektu sústredila, by sa tak mohla rozšíriť o ďalších – z radov amatérov i firiem. Všetko sa pritom začalo v Motorole, ktorú Google kúpil aj s rozsiahlym portfóliom patentov. Pred časom však túto firmu predal spoločnosti Lenovo.

Doterajšie aktivity boli nasmerované tak, aby projekt zostal otvorený a dostupný pre každého. Či sa však plány naplnia, zostáva otázkou: vo svete technológií sa iba raz stalo, že by vznikol modulárny systém, ktorý by fungoval ako dokonalá stavebnica. Boli to stolové počítače, ktorých éra pomaly končí.

Od tohto modelu ustúpili výrobcovia notebookov i producenti mobilov.

Napísali v magazíne The Verge.