Test dokáže predvídať u detí depresiu

Vysoká hladina kortizolu a depresívne symptómy zvyšujú pravdepodobnosť vzniku duševnej choroby.

25. feb 2014 o 17:05 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Dospievanie a raná dospelosť sú kritickým obdobím pre duševné zdravie človeka. Viac ako 75 percent porúch sa rozvíja pred dosiahnutím veku 24 rokov.

V tomto období sa u človeka rozvíja aj depresia. Neexistuje žiadny spôsob, ako presne určiť, či ňou človek bude, alebo nebude trpieť. Vedci z univerzity Cambridge však teraz urobili prvý krok k lepšiemu pochopeniu jej spúšťacieho mechanizmu.

Príznaky a kortizol

Podľa štúdie publikovanej v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences skúmali 1858 tínedžerov, ktorým merali hladinu stresového hormónu kortizol. Zároveň prostredníctvom dotazníkov zisťovali ich nálady a pocity.

Chlapcov si vybrali preto, lebo u dievčat by táto metóda nebola taká účinná. Ženy majú totiž dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku depresie, keďže majú prirodzene vyššiu hladinu kortizolu.

Vďaka testom tak vedci zistili, že ak mal dobrovoľník vyššiu hladinu kortizolu a zároveň aj depresívne symptómy, mal vyššie riziko vzniku tejto choroby ako ten, kto vykazoval iba jeden z týchto faktorov.