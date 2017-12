Odhalili nový Samsung Galaxy S5, chce vaše odtlačky

Novinka sa zamerala na bezpečnosť, mobilné platby a vysokú odolnosť.

25. feb 2014 o 8:05 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Bezpečnosť a biometria. To sú dve heslá, s ktorými Samsung predstavil na mobilnom kongrese v Barcelone svoj nový smartfón Galaxy S5. Po rokoch neustáleho zdokonaľovania technických parametrov smartfónov prichádza priestor na zlepšenie ich všestrannosti.

Do výbavy pribudol biometrický snímač odtlačkov prstov, ktorý je podobný tomu, ktorý poznáme z podnikových notebookov. Možno s ním odomknúť mobil, ale aj uskutočňovať platby cez PayPal.

Odtlačkom prstu možno prepnúť mobil do „privátneho režimu“, v ktorom sa otvorí prístup k citlivým dátam. Je to, akoby mal používateľ možnosť nastaviť, ktoré údaje majú byť ukryté pred zrakom každého, kto náhodne vezme mobil do ruky.

Čiernobiele šetrenie

K novému modelu patrí aj vynovený AMOLED displej. Ten má 5,1-palcovú uhlopriečku a Full HD rozlíšenie 1920x1080 zobrazovacích bodov.

Táto výbava mu pridala čosi na veľkosti a hmotnosti, prichádza s ňou však i novinka. Zobrazenie možno pre úsporu energie prepnúť na čierno-biely režim. A aby sa energiou neplytvalo ani pri farebnom zobrazení, senzor sleduje intenzitu okolitého osvetlenia a podľa nameraných hodnôt upravuje jas zobrazenia.

Galaxy S5 má štvorjadrový procesor Qualcomm Snapdragon 800 s pracovnou frekvenciou 2,5 GHz ku ktorému patria 2 gigabajty operačnej pamäte a úložisko s kapacitou 16 alebo 32 GB.

Mobil komunikuje s okolím cez Bluetooth 4.0, microUSB 3.0, WiFi štandardu 802.11 a/b/g/n/ac a nechýba ani HDMI rozhranie. Fotoaparáty sú dva s rozlíšením 16 a 2,1 megapixelu.

Rýchlejšie pripojenie k internetu zabezpečuje technológia Download Booster. Tá spája WiFi konektivitu s mobilnou tak, aby bolo možné využiť oba komunikačné kanály súčasne. Používateľ tak môže sťahovať dáta maximálnou možnou rýchlosťou.



Odolnosť voči vode

Novinkou je odolnosť voči prachu a vode, výrobca garantuje 30-minútové ponorenie meter pod hladinu bez poškodenia. To však znamená, že konektory sa ukrývajú pod krytkami, čo nemusí byť príliš pohodlné pri nabíjaní.

Na trh sa Galaxy S5 dostane v apríli v štvorici farieb, cena však zatiaľ zostáva tajomstvom.

Napísala britská BBC.