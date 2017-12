NASA vyriešila záhadu kameňa na Marse

Zvláštny objekt na červenej planéte bol rozbitý kameň.

24. feb 2014 o 17:00 Richard A. Kerr

Nik nič podobné nikdy nevidel. Ani za štvrťstoročie skúmania povrchu Marsu. Objavilo sa to pred vesmírnym vozidlom Opportunity, ako keby to padlo z oblohy. A jeho podoba pripomínajúca šišku so želé vnútri ešte viac vyprovokovala záujem médií.

No šou sa skončila, americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že keď sa Opportunity pre lepší výhľad otočilo, tak - ako vlastne vedci z misie už dávno špekulovali – prešlo jedno z jeho kolies cez skalu, rozbilo ju na kúsky a jeden z nich sa skotúľal nadol na miesto, kde si ho neskôr všimli.

Tmavočervené sfarbenie sa mohlo vytvoriť náhle ako následok erózie, keď zostala skala vystavená povrchu planéty, povedali vedci. Alebo sa mohlo vytvoriť dávno, hlboko v Marse.