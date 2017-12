Samsung má druhé múdre hodinky, Android vyhodil

Nový postup má zaistiť dlhšiu výdrž batérie a jednoduchšie ovládanie.

SEOUL, BRATISLAVA. Samsung vynovil svoje hodinky Gear a predviedol ich s novým operačným systémom. Popri nich vstúpil na trh aj s odľahčeným modelom Gear 2 Neo.

V oboch prípadoch je vo výbave senzor srdcového pulzu, krokomer a množstvo nástrojov na hodnotenie fyzických výkonov, spánku a úrovní stresu. Hodinky plnia úlohu multimediálneho prehrávača, možno nimi diaľkovo ovládať televízor a model Gear 2 má navyše aj digitálny fotoaparát.

Výrobca sa pri nich odklonil od Androidu od Google a siahol po svojom vlastnom operačnom systéme Tizen.

Táto stratégia má znížiť závislosť od Google. S neprestajne silnejúcim vplyvom na trhu si Samsung môže dovoliť odvážnejšie kroky bez toho, aby sa musel obávať o stratu svojich zákazníkov.

Tí sa sťažovali na to, že hodinky majú krátku výdrž batérie a ich ovládanie nie je najjednoduchšie. To všetko by mal vyriešiť nový, úspornejší hardvér, na ktorom bežia aplikácie v jednoduchšom mobilnom systéme. Doposiaľ však na trhu významnejší úspech nezaznamenal, chýbala preň i základňa mobilných aplikácií.

Inteligentné hodinky sa mali stať novým trendom, no firmám sa zatiaľ nepodarilo strhnúť dostatočný počet ľudí. Populárne sú skôr u tých , ktorí si utužujú zdravie ranným behom, do všedného života sa však výraznejšie neprebojovali.

Hlavným konkurentom hodiniek je mobil. Vytiahnete ho z vrecka a dokáže všetko, čo zvyčajne potrebujete.

