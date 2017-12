Recenzia: Nový Might and Magic je RPG ako zo starej školy

Otvorený svet, stovky rôznych predmetov, desiatky úloh a ťahové súboje, pri ktorých musíte skutočne rozmýšľať.

1. mar 2014 o 19:00 Matúš Paculík

Might and Magic X: Legacy / Ubisoft (2014) Páči sa nám: vynikajúca hrateľnosť, otvorený svet, zábavné súboje Nepáči sa nám: priemerná grafika a príbeh Hodnotenie: 8,2

Kde sú tie časy, keď nás hry neviedli za ručičku a pri poriadnom RPG to bez poznámkového bloku nešlo? Žiadne automatické navádzanie k ďalšej úlohe či bojové scény ako z akčných filmov.

Osviežiť pamäť si môžete s najnovším dielom legendárnej série Might and Magic. Kvalít svojich predchodcov možno nedosahuje, no pre milovníka žánru to môže byť jedna z najlepších hier poslednej doby.

video //www.youtube.com/embed/gV0_Jk2tHO0

Správna družina je základ

Nie je nič krajšie, ako si po mnohých rokoch vychutnať polhodinovú tvorbu postáv. Môžete samozrejme siahnuť po preddefinovanej družine, no tá býva väčšinou nevyvážená a lepší výsledok dosiahnete aj pri náhodom vyklikaní vlastností.

No ak si plánujete vytvoriť skupinu na základe skúseností z predchádzajúcich dielov, tak vás hneď zastavíme. To, čo platilo minule, môže byť teraz nepoužiteľné.

Dobre preto čítajte a rozmýšľajte, na čo vám tá a tá vlastnosť bude dobrá. Svoje rozhodnutie neskôr nezmeníte a po piatich hodinách hrania sa môžete dostať do situácie, keď to už jednoducho so zlou družinou nepôjde.

Zostala potreba zvyšovania na úroveň expertov, majstrov a veľmajstrov. Až vtedy získa postava maximálne body pre danú schopnosť. A znova platí, že nesprávny výber na začiatku môže neskôr narobiť problémy, keďže nie každá postava môže byť majstrom či veľmajstrom v každej schopnosti.

Nemáte sa kam ponáhľať

Nie, toto nie je Skyrim a ani Call of Duty. Zabudnite preto na bezhlavé sekanie hlava nehlava či na zbabelý útek v prípade silnejšieho nepriateľa.

Súboje sú výhradne ťahové a pohyb je po štvorčekoch, čo je vzhľadom na tuhých protivníkov len a len dobre. Všetko si tak môžete či skôr musíte detailne naplánovať, ak nechcete skončiť hneď v prvom dungeone.

Do boja preto odchádzajte dostatočne pripravení. To znamená oddýchnutá družina, veľká zásoba liečivých nápojov a nabrúsené zbrane.

Každý nepriateľ je špecifický a má svoje slabosti a silné stránky. To všetko o nich časom zistíte a prispôsobíte nim svoju bojovú stratégiu. Budete sa tešiť z každej novej zbrane, kúska zbroje a pri artefaktoch budete výskať radosťou.

Otvorený svet s výstrahou

Svet hier Might and Magic je otvorený, takže môžete prejsť každý jeho kúsok. Na rozdiel od moderných RPG hier sa ale pripravte na časté načítanie oblastí, ktoré je navyše pomalé aj na veľmi výkonných počítačoch.

Na rozdiel od takého Skyrimu ale nepriatelia nie sú prispôsobení vlastnostiam vašich postáv. Fungujú ako prirodzený mantinel, ktorý vás upozorní, že ste vo svojej zvedavosti zašli príliš ďaleko.

Na rovnakom princípe fungovali aj predchádzajúce diely. Ak ste sa dostali mimo príbehovej línie, tak ste kruto zaplakali pri prvom nečakanom nepriateľovi, ktorý vás uspal behom dvoch - troch ťahov.

Putovanie po krajine je ale lákavé. Všade sa nachádza množstvo sudov s prekvapením, plné truhlice zlata a predmetov či fontánky sily. Našťastie, nepriateľov vidno zdiaľky, a tak sa im v niektorých prípadoch môžete vyhnúť.

Grafika má svoje čaro

Odchovanci na hrách typu Crysis a Metro zaplačú a nám ostatným to prekážať nebude. Grafická stránka hry nie je moderná, dokonca nie je ani reálna. No v niektorých smeroch jednoduchší grafický štýl býva vo výsledku zaujímavý a hre vôbec neškodí.

Prostredie je pútavé, je dokonca aj pekné a keď padne súmrak, tak sa možno začnete kochať krajinou či mestom. Mestám a krajine ale chýba život. Počítačom ovládané postavy tu samozrejme sú, no ich interakcia je na bode mrazu.

Nároky na výkon počítača nie sú veľké a pri maximálnych detailoch bola hra plynulá aj na grafickej karte za 130 eur. Občasný prepad výkonu si ale neodpustila ani na tej najvýkonnejšej zostave.

Pre pamätníkov poviná kúpa

Každý, kto prepadol predchádzajúcim dielom, by si mal nájsť tých pár eur a osviežiť si pamäť. S graficky dokonalým Skyrimom sa porovnávať nemôže, no svojou zábavnosťou je táto hra na tom veľmi dobre.

Každý nový nepriateľ znamená odlišnú stratégiu boja a veľkú radosť z jeho porazenia. Pripravte sa ale na vyššiu náročnosť a ak podceníte počiatočnú tvorbu postáv, možno si prvé hodiny hry radšej zopakujete s novou družinou.

Ak máte pár eur navyše, odporúčame kúpiť si krabicovú Deluxe edíciu hry. Okrem niekoľkých menších bonusov tam nájdete aj legendárnu šiestu časť série - orientáciu v rozľahlom svete vám navyše uľahčí textilná mapa.