V lese objavili záhadnú vodnú plochu. Naj na internete #71

Ako to dopadne, keď sa architekti vyberú do lesa, ale aj návod na prípravu domácich cestovín. Pravidelný výber toho naj na internete.

22. feb 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Domáce cestoviny

Ak máte cez víkend chvíľu čas, urobte si napríklad vlastné domáce cestoviny. Čudovali by ste sa, aké to je jednoduché. Pár príjemných návodov aj s videami nájdete na Refinery29.

Sandart

Joe Mangrum je umelec tvoriaci diela – mandaly z farebného piesku. Svoje výtvory predviedol aj na uliciach Chicaga, New Yorku či San Francisca.

Spiaci

Asi každý z nás to miluje. Pocit, keď si s uvoľnením človek ľahne do postele, zabalí sa do perín a sladko zaspí. Aj tieto momenty zachytil Francesco Sambo vo svojej sérii The Dreamers. Viac z jeho prác nájdete napríklad na 500px.com.

Walkman vo fľaši

Kúpte si Walkmen vo fľaši vody. Áno, dobre čítate. Táto malá vecička, čo poteší vaše uši, je vodotesná a predávať sa bude vo fľaši plnej vody.

Láska

Tento link doslova zaplavil Facebook nášho okolia a nemal by uniknúť ani vám. Ide o sériu citlivých, nežných a krásnych fotografií homosexuálnych dvojíc. Pozrite si potom aj celý článok na Buzzfeed.

Marcel Wanders

Pozrite si s nami video o šarmantnom dizajnérovi Marcelovi Wandersovi. V Amsterdame je jeho retrospektívna výstava a my do nej môžeme nahliadnuť aj vďaka tomuto krásnemu videu.

Mraveniská sú chránené

Mimochodom, vedeli ste, že mravce sú chránené zvieratá, respektíve ich mraveniská? Prečítajte si o nich viac na stránkach NAPANT-u.

Pavel

Za uplynulý týždeň nás zaujal ešte jeden človek. Mladý ruský umelec Pavel Platanov. Predovšetkým jeho sureálne veľké objekty.

Magická voda

Toto je inštalácia španielskej skupiny architektov Citylaboratory, ktorú vytvorili pre festival záhrad v kanadskom Quebecu. Vodná plocha je priam magicky zasadená do lesa plného stromov a rastlín.

„Čapaté“

A na koniec niečo na odľahčenie. Pozrite si celkom vtipnú zbierku fotiek „čapatého“ ovocia od Uli Westphal.