Google chce smartfón, na ktorý budete mávať

Firmy vytvorila prototyp Tango, ktorý pripomína mobil s Kinectom. Vytvorí 3D mapu okolia.

21. feb 2014 o 9:40 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Vytiahnete z vrecka mobil, spustíte mapovaciu aplikáciu a tá každú sekundu urobí štvrť milióna meraní. Vytvára pri tom digitálnu podobu priestoru, ktorý obkolesuje používateľa. Akoby ste herný ovládač Kinect napchali do mobilného telefónu.

Google ponúkol vývojárom dvesto prototypov mobilu s pracovným názvom Tango, aby preskúmali možnosti využitia snímača v praxi. Prvé myšlienky sa pohybujú okolo mapovania interiéru či pomoci nevidomým, hovorí sa však o podstatne širšom využití.

„Kým my žijeme v trojrozmernom svete, mobily predpokladajú, že svet sa končí na hranici ich dotykovej obrazovky,“ píše Google vo svojom stanovisku.

Cieľom nového projektu bude vtiahnuť mobily do skutočného života. Mobily s novými senzormi by mali pochopiť podstatu okolitého priestoru a pohybu v ňom.

Pre podporu spracovania dát má Google vo svojom portfóliu množstvo čerstvých technológií a algoritmov, ktoré získal odkúpením niekoľkých firiem zaoberajúcich sa robotikou. To, čo bolo vyvinuté so zámerom dať do pohybu autonómne stroje, môže zmeniť aj obyčajné mobily.

Napísali na serveri BBC.