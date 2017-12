Európa chce vystopovať mimozemský život, ide hľadať druhú Zem

Vesmírna agentúra vybrala novú kozmickú misiu. Bude hľadať obývateľné svety.

20. feb 2014 o 17:13 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Európska vesmírna agentúra (ESA) si vybrala novú kozmickú misiu. V súťaži medzi niekoľkými návrhmi dala ESA napokon prednosť teleskopu Plato, ktorý bude pátrať po exoplanétach podobných Zemi.

Odhaduje sa, že celkové náklady môžu dosiahnuť až miliardu eur. Ďalekohľad, presnejšie zostava až 34 menších teleskopov na jednom satelite, sa zameria na jasné a neďaleké hviezdy. Pomocou tranzitov a skúmania štruktúry týchto hviezd bude v ich okolí hľadať menšie kamenné svety v obývateľnej zóne.

„Bude to náš prvý pokus nájsť neďalekú obývateľnú planétu okolo hviezdy, ktorá sa podobá na Slnko,“ vysvetľuje podľa BBC Don Pollacco, ktorý vedie vedecké konzorcium misie. „Takú, ktorú by sme mohli preskúmať do detailov dostatočných na to, aby sme dokázali hľadať život.“

Európska agentúra spolu s jednotlivými špecialistami musí vytvoriť konečný návrh misie. Do kozmu by sa mala vybrať v roku 2024. vynesie ju ruská nosná raketa Sojuz.