Tipy a triky: Ako urobiť z bytu úžasné multimediálne centrum

Jedna malá krabička dokáže uschovať desiatky HD filmov, tisícky fotografií, funguje ako privátny cloud a dokonca vám pomôže odhaliť zlodeja.

21. feb 2014 o 13:10 Matúš Paculík

Vyzerá ako malý hriankovač, no namiesto chrumkavého pečiva vám v domácej sieti sprístupní súbory a zazálohuje dôležité dáta. Aspoň tak to bolo na začiatku.

Dnešné NAS zariadenia toho dokážu omnoho viac - od prehrávania filmov až po osobný cloud, s ktorým si môžete nahradiť služby typu DropBox, alebo OneDrive.

NAS je malý počítač

Či už je to hardvér, alebo princíp fungovania, NAS môžeme označiť za malý počítač, do ktorého si môžete dokúpiť pevné disky. V jeho vnútri nájdete cenovo dostupný hardvér, ktorý je podobný tomu vo vašom smartfóne alebo lacnom netbooku.

Má aj vlastný operačný systém, ktorého funkcie závisia hlavne od samotného hardvéru. Drahšie modely vám preto môžu ponúknuť veľké množstvo funkcií, no treba si dobre zvážiť, či ich aj skutočne využijete.

NAS ovládate z rozhrania internetového prehliadača, prípadne pri drahších modeloch výrobcovia zvyknú poskytovať aj aplikácie pre smartfóny a tablety.

Ktoré zariadenie je najlepšie?

Vo väčšine prípadov to najdrahšie, no kupovať by ste mali hlavne podľa vašich potrieb. Pre nenáročne pozeranie DivX filmov a uloženie súborov vám bude stačiť akékoľvek zariadenie, pokojne aj z výpredaja.

Najťažší výber vás čaká v prípade, ak hľadáte dokonalé univerzálne zariadenie, ktoré si musí perfektne poradiť s multimédiami v celom dome. Tu sa na nízku cenu nespoliehajte a určite vyberajte model s dvoma diskami, ktoré vám pomôžu znížiť riziko straty dát.

Najlacnejšie modely kúpite už za menej ako 70 eur, no nájdete v nich len základné funkcie pre prístup k filmovej a hudobnej knižnici či prezeraniu fotografií a zálohovanie. Dvojdiskové modely s rozšírenými funkciami kúpite už za sto eur, no pre tie najlepšie si pripravte aj viac ako tri stovky.

Jeden alebo dva disky?

Odpoveď záleží len a len od toho, na čo presne budete NAS využívať. V prípade občasného pozretia filmov a vypočutia hudby si s čistým svedomím kúpte jednoduchší model s jedným diskom. Tu nebudete potrebovať špeciálne funkcie a ak sa vám po niekoľkých rokoch náhodou disk pokazí, stiahnete si tie dáta znova.

Úplne opačná situácia ale nastáva, ak je NAS vašim hlavným úložiskom pre všetky dôležité dokumenty, rodinné fotografie a plánujete skúsiť aj osobný cloud. Pri ňom je veľmi dôležitá bezpečnosť údajov, ktoré by ste po fatálnej chybe disku mohli nenávratne stratiť.

Dvoj a štvordiskové zariadenia sú drahšie, no ušetrené eurá môžete neskôr oľutovať. V prípade obmedzeného rozpočtu nemusíte zariadenie osadiť hneď plným počtom diskov. Na začiatku môžete fungovať s len jedným diskom a dodatočne ho rozšíriť o ďalšie.

Disk vyberajte opatrne

Nároky na disk umiestnený v NAS sú odlišné od požiadaviek, ktoré kladieme na disky určené do bežných počítačov. Zbytočné vám tu bude najnovšie a najrýchlejšie rozhranie spolu s vysokými otáčkami.

Výkon NAS zariadení je totiž nižší v porovnaní s bežným počítačom a skôr ako rekordy v testoch rýchlosti oceníte nízku hlučnosť, malú spotrebu energie a hlavne čo najdlhšie fungovanie bez porúch.

Pre domácu NAS preto nekupujte rýchle SSD disky, ale tiché pevné disky, pokojne s rýchlosťou len 5400 otáčok za minútu. Väčšina výrobcov má v ponuke modely určené pre nepretržitú prevádzku, ktoré sú navyše aj tichšie, majú špeciálny firmvér a spotrebujú menej energie.

Typickým zástupcom tejto kategórie je disk Wester Digital RED, ktorý si môžete kúpiť s kapacitou až 4 terabajty. Výrobca ho odporúča aj pre nepretržité fungovanie, no pripravte sa na vyššiu investíciu. Dvojica týchto diskov vás bude stáť približne 330 eur.

Synology DS214play

Pre demonštráciu pokročilých možností domácej NAS sme vybrali zariadenie Synology DS214play. Je určené pre domácnosti a menšie podniky, pričom jeho hlavnou výhodou je silná podpora multimédií.

Okrem bežného zdieľania súborov si môžete bez problémov prehrať prakticky akékoľvek video nielen na svojom televízore, ale aj na notebooku či na tablete a smartfóne. Zariadenie má totiž vstavaný hardvérový čip, ktorý dokáže v reálnom čase upraviť Full HD video pre optimálne zobrazenie na obrazovke mobilných zariadení.

V reálnej prevádzke to znamená výrazne menšiu záťaž pre vašu domácu sieť a určite to oceníte pri pozeraní videa na cestách, kde býva veľký problém s rýchlosťou internetového pripojenia.

K zariadeniu si môžete pripojiť ďalšie externé disky - na zadnej strane nájdete dvojicu USB 3.0 portov a jeden eSATA. Predná časť má okrem niekoľkých informačných LED diód aj čítačku SD kariet a jeden USB 2.0 port.

Dôležitá je informácia o spotrebe, keďže NAS býva v prevádzke nepretržite 24 hodín denne. Pri nečinnosti diskov je to približne 12 wattov, počas práce s diskami sa táto hodnota zvýši na 29 wattov.

Jednoduchá inštalácia NAS prístroje si môžete zakúpiť buď s diskami, alebo bez nich. Druhá možnosť býva často výhodnejšia, pričom inštaláciu diskov zvládne aj technicky menej zdatný používateľ. Pri starších modeloch budete potrebovať maximálne jeden skrutkovač, tie novšie vám to uľahčia ešte viac. Synology DS214play má systém jednoduchého vyberania diskov, kedy nepotrebujete žiadny nástroj. Zo zariadenia vyberiete plastové rámčeky, do ktorých vložíte pevné disky. Tie následne len jednoducho zasuniete do zariadenia a nasadíte plastový kryt. Disky sú po tomto kroku pripravené na použitie. Nakoniec už len zapojíte napájanie, kábel pre prístup do vašej domácej siete a prípadne externé disky, alebo tlačiareň.

((vid))

Prvé nastavenie Po prvom spustení vás čaká inštalácia systému, ktorá je ale veľmi jednoduchá a prebieha v okne webového prehliadača na vašom počítači. Systém si stiahne najnovšiu verziu, pričom na výber máte buď klasickú, alebo beta verziu. Druhým dôležitým krokom je výber využitia diskov. Buď využijete ich plnú kapacitu, alebo sa uspokojíte s polovičnou, pričom ale budú vaše dáta lepšie chránené pri nečakanej chybe jedného z diskov. Prihlasovacie heslo si vyberte bezpečné, keďže zariadenie umožňuje prístup aj mimo vašej domácej siete. Užívateľské rozhranie pripomína bežný operačný systém. Funkcie si môžete jednoducho rozšíriť inštalovaním ďalších aplikácií. K dispozícii je centrum aplikácií, ktoré sa stará aj o všetky automatické aktualizácie.

Filmy na každé zariadenie

Prístup k svojej multimediálnej knižnici máte aj mimo svojho domova, dokonca nemusíte mať ani verejnú IP adresu. Hardvérový čip vám v reálnom čase upraví kvalitu videa tak, aby ste si za hodinu neprečerpali svoj dátový limit.

Túto úpravu dokáže robiť aj s viacerými filmami súčasne, keďže vo vnútri má výkonný hardvér. My sme si pre skúšku pustili jeden film na Full HD televízore, ďalší na notebooku, tretí na tablete a štvrtý cez mobilné pripojenie na smartfóne.

Zariadenie toho zvládne oveľa viac, keďže systémové prostriedky boli vyťažené len na jednu tretinu. V reálnej prevádzke si tak môže každý člen veľkej domácnosti pozerať svoj vlastný film.

Podobne to funguje aj s fotografiami a hudbou. Systém si po nahratí fotografie vytvorí jej automatický náhľad, vďaka ktorému je prehliadanie veľkým objemov fotografií stále plynulé aj na mobilných zariadeniach komunikujúcich cez mobilný internet.

Webové rozhranie prehrávača multimediálnych súborov - systém si automaticky stiahne všetky informácie o filmoch.

Prehliadanie fotografií v iOS aplikácii je rovnako rýchle, ako keby ste svoju zbierku mali priamo v mobilnom zariadení.

Osobný cloud

Svoje dáta nemusíte zveriť do rúk Dropboxu či Microsoftu. Dôležité dokumenty, videá a fotografie budete mať stále doma so zaručeným prístupom a synchronizáciou aj mimo svojej domácej siete.

Aplikácie sú dostupné pre všetky dôležité operačné systémy a mobilné platformy, takže po úprave dokumentu v pracovnom notebooku sa zmena okamžite prejaví aj na domácom počítači či tablete.

Uchovávaných je až 32 verzií dokumentu, takže sa v prípade problémov môžete vrátiť k jeho starej verzii. Túto funkciu síce nevyužijete denne, no pri nechcenom prepísaní dôležitých dát budete za ňu ďakovať.

Aplikácie pre Windows, Mac a Linux integrujú cloud do systému rovnako, ako to robí Dropbox či OneDrive. Nemusíte sa teda zakaždým prihlasovať, všetko sa deje automaticky, vrátane ukladania a sťahovania nových verzií súborov.

NAS v reálnom živote

Ráno v autobuse si spomeniete, že už ste dlho nepočuli album The Slip od Nine Inch Nails. Vyberiete si z vrecka smartfón, spustíte aplikáciu, vyhľadáte si daný album a dáte ho sťahovať. Po príchode do práce už je album dávno pripravený a vy si ho môžete vypočuť.

Pred návštevou starých rodičov nemusíte pracne kopírovať nové fotky detí do tabletu alebo notebooku. Všetky albumy sú dostupné jedným klikom alebo ťuknutím na obrazovku displeja tabletu.

Osobný cloud spoľahlivo nahradí služby tretích strán, pričom jeho kapacita môže byť pokojne aj osem terabajtov. Aplikácie sú dostupné pre všetky hlavné platformy.

Okrem toho môžete NAS využiť aj ako tlačový, e-mailový a databázový server. Môžete na ňom prevádzkovať vlastnú webovú stránku, dokonca aj e-shop. Rôzne doplnky vám umožnia testovať webové projekty ešte pred ich ostrým nasadením.

Zariadenia na test zapožičali spoločnosti Synology a Western Digital.