Superlietadlo bude mať namiesto okien displeje

Pri tvorbe nového nadzvukového prúdového lietadla pre pasažierov má pomôcť drobný technologický podfuk.

20. feb 2014 o 13:05 Milan Gigel

BOSTON, BRATISLAVA. Obchodní cestujúci nasadnú na palubu luxusného nadzvukového lietadla. Namiesto okienok ich však bude pri sedadlách čakať súvislý zobrazovací panel, ktorý pokryje celú bočnú stranu kabíny. Pobežia na ňom reklamy, ktoré sa budú striedať s pohľadmi cez kamery namontované v plášti lietadla.

Firma Spike Aerospace oznámila svoje odvážne plány. Do roku 2018 by chcela na trh uviesť nadzvukové prúdové lietadlo S-512, ktoré prepraví osemnásť cestujúcich. Ak ich rýchlosťou 1,6 machu dopraví z New Yorku do Londýna, potrvá to iba tri či štyri hodiny. To je iba polovica času, ktorý na rovnakú trasu potrebuje Boeing 777-300 zo štandardnej linky.

Vysoké rýchlosti prinášajú výzvu pre konštruktérov. Tí sa rozhodli vzdať sa okien a nahradiť ich zobrazovacími panelmi prepojenými s kamerovým systémom. Budú simulovať pohľad cez okno a umožnia zobraziť voliteľný obraz. Ušetrí sa tým komplikovaný návrh nosníkov a zníži sa hmotnosť lietadla.

Darren Ansell, špecialista na letecké konštruktérstvo z University of Central Lancashire sa domnieva, že pre pasažierov to bude nezvyčajný zážitok. Bez prirodzeného osvetlenia a okien budú ako v tuneli. Bude to daň za rýchlosť.

Vývojom nadzvukových lietadiel pre osobnú prepravu sa zaoberá viacero spoločností, ktoré bojujú o prvenstvo na trhu a budúce zákazky leteckých spoločností.

Napísali na serveri BBC.