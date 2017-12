Softvér bude triediť klebety od správ

Expertný systém pre sociálne siete má pomôcť úradom.

20. feb 2014 o 10:35 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. V Prahe zatopilo metro, útočné komáre dotiahli maláriu do Európy a dievčatku zo supermarketu odobrali pečeň, kým mamička nakupovala hračky pre synčeka. Všetky tieto veci sa mohli skutočne stať, ale môžu to byť aj klebety.

Pravdu má odlíšiť expertný systém, na ktorého vývoji pracuje skupina akademikov z University of Sheffield. Spracúvajú algoritmy, ktoré by v reálnom čase analyzovali dáta pribúdajúce na sociálnych sieťach a diskusných fórach. Pokúsia sa ich vyhodnotiť a zistiť, do akej miery možno správam dôverovať.

Systém rozoznáva používateľské účty a všíma si, ako sa správy postupne vyvíjajú. Výsledkom sú štyri úrovne hodnotení, ktoré majú pomôcť pri ďalšom spracovaní.

Cieľom je pomôcť záchranným zložkám a úradom, ktoré sa snažia s informáciami pracovať. Osoh z toho však môžu mať aj médiá, ktoré pri nešťastiach používajú sociálne siete ako zdroj prvých spravodajských informácií.

Tím pod vedením Dr. Bontchevovej zatiaľ pracuje iba s textovými informáciami a vynecháva zo spracovania fotografie. Ich analýza by zatiaľ bola príliš zložitá, je to skôr výzva do budúcnosti.

Projekt by sa mohol dočkať využitia v priebehu jeden a pol roka, Vtedy bude mať za sebou dostatok spracovaných dát, aby sa zdokonalil.

Napísali na serveri BBC.