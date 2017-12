Facebook kúpil WhatsApp, zaplatil 19 miliárd dolárov

Strategický krok má posilniť pozíciu sociálnej siete. Spolu so službou získava aj jej používateľov.

20. feb 2014 o 8:45 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Facebook kúpi službu WhatsApp a zaplatí za ňu 19 miliárd dolárov. Veľkou investíciou si chce upevniť svojho postavenia na trhu. WhatsApp využívajú ľudia z celého na textovú komunikáciu, aby sa vyhli poplatkom za esemesky.

Platforma je populárna najmä medzi mladými používateľmi a je silnou hlavne za hranicami USA. Celkovo ju používa 450 miliónov ľudí, ktorí majú vďaka nej skúsenosti s internetovou komunikáciou cez mobil. Práve to je cieľová skupina, ktorá by mohla Facebooku pomôcť lepšie sa presadiť v smartfónoch.

Keďže k WhatsApp sa denne pridáva milión nových používateľov, rastúci trend môže čoskoro priniesť Facebooku ovocie. Je iba otázkou stratégie, akým spôsobom prepojiť portfólio služieb tak, aby priniesli tržby zo zobrazenej reklamy.

WhatsApp doposiaľ ponúkala dva modely – bezplatný a platený s ročným poplatkom vo výške 1 dolára. Na projekte pracovalo približne 50 ľudí, ktorí sa stanú súčasťou rozsiahleho vývojárskeho tímu Facebooku.

Facebook nebude platiť za celú transakciu hotovosťou. 12 miliárd z hodnoty transakcie vyplatí vo svojich akciách, tri miliardy majú odloženú splatnosť.

"Je to ohromujúca čiastka," povedal Roger Entner, analytik zo spoločnosti Recon Analytics pre agentúru Bloomberg. "Je to 19 miliárd dôvodov, prečo na mobilnom svete záleží a prečo v ňom Facebook vidí svoju budúcnosť."

Vysoká finančná čiastka transakcie prekvapila trh i analytikov. Nik by nepočítal s takou vysokou sumou, na akej sa spoločnosti dohodli. Ak by mal WhatsApp miliardu používateľov, ktorí by ročne zaplatili jeden dolár, firme by trvalo 19 rokov, aby vyinkasovalo čiastku, ktorú jej zaplatil Facebook.

Takéto vysoké hodnotenie majú spoločnosti iba zriedkavo. A ak áno, ide skôr o farmaceutické či biotechnologické firmy s rozsiahlym know-how a vplyvom na trhu.

„WhatsApp má na medzinárodných trhoch v súčasnosti vyššiu penetráciu ako Facebook,“ hovorí analytička Cathy Boyle z firmy eMarketer, aby vysvetlila strategické rozhodnutie Facebooku.

To, čo dnes firma pri kúpe zaplatí, je iba zlomkom z toho, čo jej investícia môže v dlhodobom meradle priniesť.

Napísali na serveri BBC.