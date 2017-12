Unreal Tournament 2003 - 3D akcia novej generácie

Dámy a páni, prichádza k vám jedna z najočakávanejších hier roku 2002, pokračovanie slávneho Unreal Tournamentu, prichádza k vám 3D akcia novej generácie – Unreal Tournament 2003.

28. okt 2002 o 16:30 Stano Bandzi

O tejto hre sa právom popísalo už ohromné množstvo článkov, previews, noviniek a podobných vecí. Ani sa nečudujme, veď Unreal Tournament (UT) patrí dodnes medzi najhranejšie a najobľúbenejšie hry vôbec. Ale jeho sláva, tak ako aj sláva Quake III pomaly upadá. Ovlaženie multiplayerovej hernej scény teda prišlo práve včas. A s čím teda máme čo do činenia?

UT 2003 sa v princípe takmer nelíši od pôvodného UT. Rýchly, adrenalínový šport, vsadený do prostredia cyberpunkovej budúcnosti ľudstva. A pre nás, obyčajných hráčov – namakaná doomovka so značným dôrazom na multiplayer, ponúkajúc aj docela kvalitnú zábavu pre jedného hráča.

Single-player je v podobe rebríčka, ktorým sa musíte postupne prebojovať až do posledného zápasu o titul šampióna. Na úvod vás privíta celkom pekný filmík, ktorý navodí tú správnu atmosféru pred samotnou hrou. Najskôr by sa dal prirovnať k otváraniu zápasu wrestlingovej federácie - za rachotu ohňostrojov a revu nadšených divákov vchádzajú do ringu bojové monštrá, pôvodom rodu homo sapiens. Smutné je, že druhý (a posledný) film uvidíte až na konci, a ten za veľa aj tak nestojí.

Pred samotným rebríčkom sa musíte kvalifikovať cez zopár úvodných máp do turnaja. Potom si vyberiete svoj vlastný tím. Ten porazíte v deathmatchi aby ste boli oprávnení postaviť sa na ich čelo. Nasleduje v rade niekoľko máp pre Team Deathmatch, Double Domination, Capture the flag a Bombing Run. Po výhre všetkých máp sa vám otvorí finálový duel s Malcolmom, koncovým bossom. Je pekne tuhý, ale tak či tak je to len stroj ;-). Inak finálna mapa sa mi ani trochu nepáčila. Otravné bludisko, celá mapa postavená pre výhodu umelej inteligencie, ktorá je s prakticky nulovým reakčným časom odporným súperom.

Deathmatch a Team Deathmatch sú klasické módy, v ktorých bojuje každý proti každému prípadne modrý tím proti červenému. Capture the Flag (Zober vlajku :) je takisto bez zmeny. Novinkou je Double Domination. Je to takticky dosť zložitý mód, v ktorom je úlohou tímu udržať dva body na mape po dobu desať sekúnd, a tak skórovať. S botmi je to dosť zložité. Najmä ak uvážime, že všetky mapy sú stavané tak, že za desať sekúnd sa nedostanete z respawn pointu až ku kontrolnému bodu. Poslednou novinkou je podarený Bombing Run. Tento mód by sa dal najlešie prirovnať asi k futbalu :). V strede mapy sa objaví lopta (alebo bomba) a vašou úlohou je – dať gól, teda priniesť loptu do súperovej brány. Hráč s loptou sa nemôže brániť, ale dopĺňajú sa mu životy. Lopta sa dá samozrejme aj prehadzovať. Táto hra dáva značný priestor pre tímovú stratégiu. Jediný zádrheľ vidím v tom, že hráči sa respawnujú vo svojej základni, čiže na najvhodnejšom mieste pre obranu. Preto je paradoxne niekedy lepšie dotyčného nezabiť. Cesta naspäť mu tak potrvá dlhšie, ako keď sa tam priamo teleportuje po smrti. No, uvidíme, ako to vyriešia samotní hráči.

Ak sa budeme nudiť, každý z herných módov si môžeme skombinovať s rôznymi mutátormi – napríklad klasický instagib, či "arena", v ktorej sa všetky zbrane zmenia na jedinú prednastavenú, low gravity atď.

Arzenál zbraní doznal len menších zmien. Namiesto kladiva je tu Shield gun s podobnými funkciami ako kladivo, navyše s užitočnou možnosťou zapnúť štít, ktorý vás čiastočne chráni pred paľbou (ale rýchlo sa vybije). Základnou zbraňou je rýchlopalná Assault Rifle, s možnosťou streľby sekundárnych granátov (občas celkom užitočných). Metač zeleného slizu (Biorifle) ostal nezmenený. ASMD Shock rifle má trochu upravené vlastnosti, v princípe je ale zachovaná. Plasma gun je nahradený Link gunom, ktorý má navyše veľmi užitočnú možnosť akumulácie energie s ostatnými členmi vášho týmu, ktorí tak vystrelia omnoho silnejší lúč. Ripper zmizol, takže ďalšou zbraňou v poradí je guľomet, celkom pekný a celkom účinný, a samozrejme poriadne hladný po nábojoch. Flak kanón má trochu pozmenený prvý mód streľby, ktorý by mal čiastočne odstrániť nepríjemné veci z UT, napríklad keď vás zabil náhodne odkotúľaný úlomok ani neviete odkiaľ. Do raketometu sa už zmestia "len" tri rakety. Naproti tomu sú ale rýchlejšie a myslím, že aj účinnejšie. Možnosť vyhodiť "granáty" mu chýba. Sniper rifle nahradil unikátny lightning gun, ktorý som si hneď obľúbil. Strieľa trochu pomalšie ako sniper, ale aj tak je super. Redeemer dostal druhého otravného bračeka – ion painter. Najlepšie by sa dal prirovnať asi k iónovému lúču z hry Command & Conquer.

Okrem charakteristického dodgingu do hry pribudli veľmi podarené špeciálne pohyby. Konkrétne je to dvojskok, dodge+skok a skok od steny. Ich rôznou kombináciu sa dajú dosiahnuť krkolomné artistické výkony, a hlavne efektné eliminovanie súpera.

Armor a shield belt bol nahradený malým štítom (+50) a veľkým štítom (+100). Myslím si, že je to vskutku správne riešenie, keďže belt dosť narušoval rovnováhu hry v UT. Bohužiaľ, nezmizla neviditeľnosť.

Veľmi zaujímavým prídavkom je adrenalín. Môžete ho získať buď zbieraním po zemi porozhadzovaných piluliek, alebo, rýchlejšie, zabíjaním nepriateľov. Akonáhle sa vám adrenalín naplní, stlačením špeciálnej kombinácie pohybových kláves si môžete vyvolať bonus – berserk, neviditeľnosť, speed (zrýchlenie pohybu) a booster (rýchle dopĺňanie životov).

Základná nádielka máp číta celkom obstojný počet okolo - 35 kusov. Na moje sklamanie sa tu nenachádza ani jedna z pôvodných máp, len niekoľko značne prerobených (Curse3, Face3). Ale keď som sa nad tým tak zamyslel, tak je to vlastne jedno, pretože na internete si už teraz stiahnete hneď niekoľko deckov 16 :o).

Vo všeobecnosti sú všetky mapy väčšie a mnohonásobne detailnejšie. Ale bohužiaľ, nie lepšie. Prečo? I keď sú nesporne profesionálne navrhnuté, ohromné množstvo grafických excesov doslova prekáža v hre – o všetko sa zasekávate a na členitom pozadí často ani nevidíte súperov. No ale koniec koncov to nie je zas až také zlé, nájdu sa tu aj svetlejšie kúsky.

Značne rozšírená oproti UT je aj paleta modelov (v UT boli vlastne iba 3 modely – tu ich je, no neviem, aspoň 20). Delia sa na niekoľko rás – obyčajní i geneticky modifikovaní či hybridní ľudia, potvorky Gen Mo’Kai a syntetickí roboti.

Samotná hra ovšem zďaleka nie je všetko, čo pojem UT 2003 obsahuje. K dispozícii máme tretiu verziu Unreal level editoru, lepšiu ako kedykoľvek predtým. Ak sa niekto chce venovať tvorbe nových levelov, nič mu nebráni, pretože editor je dosť jednoduchý na to, aby ho bol schopný použiť aj programátorský antitalent. Ponuka sa nám ešte nekončí. Na CD3 nájdete program Upaint, v ktorom môžete editovať skiny postáv. Ďalej je tu Karma Authoring Tool – užitočné prostredie na nastavovanie fyzikálnych vlastností postáv a ešte Maya personal learning edition. Týmto dáva Epic do rúk hráčom unikátnu sadu na upravovanie hry podľa svojich predstáv. Na internete si môžete stiahnuť Unreal Development Enviroment, a hned sa môžete pustiť do vytvárania komplexných módov. Nepamätám sa, že nejaká hra by sa dodávala s takýmto unikátnym balíkom príslušenstva. Autori si však uvedomujú, že UT 2003 je pre hráčov a teraz si s ním hráči môžu robiť, čo chcú, a tak skvalitňovať už i tak skvelú hru. Počul som, že vo vývoji je už nejaký realistický mod na štýl CS.

Grafika - 5 hviezdičiek z 5

Určite sa nikto nenahnevá, keď vyhlásim, že UT 2003 má tú najlepšiu grafiku, akú sme doteraz mali možnosť v PC hrách vidieť. Novučičký engine Unreal Warfare od Epicu je skvostným majstrovským dielom. Nenachádzam na ňom jedinej chybičky. Je schopný zobrazovať obrovské outdoory tak dobre, ako tie najjemnejšie centimetrové detailíky, ktorými je pokrytá každá piaď každej mapy bez značnej ujmy na FPS. Všetko je vymodelované z tých najjemnejších polygónov a pokryté najkvalitnejšími textúrami, aké som kedy videl. Tráva vyzerá ako tráva, voda vyzerá ako voda. Keď sa pohybujete po hlbinách vesmírnych lodí, doslova cítite v nose vôňu čerstvej ocele. Obrovské komplexy žijú svojím vlastným životom. Všadeprítomné miniatúrne animácie ich posúvajú na hranicu dokonalosti. Vždy, keď si zahrám UT 2003, objavím aspoň jeden nový grafický prvok, ktorý mi na tvári vyčaruje údivnú grimasu. Modely postáv sú takisto perfektne prepracované, pohybujú sa ako ľudia a nie ako hranaté, podivné počítačové monštrá, na aké sme boli zvyknutí v starších hrách.

Celé toto veľdielo je priam majstrovsky osvetlené extra-kvalitnými svetelnými efektmi. Svetlo presvitá cez škáročky, všetko vrhá svoj vlastný tieň. Svetelné lúče, ktoré presvitajú cez strom, kreslia na zemi pohyblivé svetlé škvrny. Odraz svetla od žblnkotajúcej vody si žblnkoce sám. Čo však budeme vnímať najčastejšie, to sú naše nástroje ničenia. Samotné modely zbraní vyzerajú takisto úžasne. Vidieť na nich množstvo stôp po používaní – hrdzu, oškretý lak. Streľba je potom úplnou eufóriou. Blesk vyzerá ako blesk, lúč z ASMD je naozaj nádherný (a kombo je ešte nádhernejšie).

Celé to uzatvára rovnako dominantná kapitola celej hry – fyzikálny model. Každé pohyblivé teleso v UT 2003 má svoju vlastnú hmotu a správa sa presne tak, ako by sa malo správať v skutočnosti. Všetko koliduje so všetkým. Hádam sa ani nestane, že by ste dvakrát zomreli rovnako. Telá sú posúvané strelami zo zbraní, narážajú na steny, prehýbajú sa v rohoch. Proste dokonalé. V mnohých mapách sa nachádzajú jamy s rôznymi trámami a prekážkami. Vaše telo padá a odráža sa od každej prekážky, robí saltá, prehýba sa, rozhadzuje končatinami aby nakoniec zaujalo svoju poslednú polohu na zemi.

A UT 2003 nie je len nádherný, on je aj rýchly. Pobeží vám dokonca aj na priemerných počítačoch. Podmienkou je mať aspoň 256 MB RAM. Na plné detaily je nutných 512 MB. Kvalitná grafická karta je ďalšou podmienkou, a to konkrétne GeForce 2 (hra ide v pohode aj na GF2MX). Postačí vám aj CPU okolo 1GHz. Ak máte doma aj niečo horšie, nezúfajte. UT 2003 totiž podporuje aj dnes už smiešne rozlíšenie 320*240 (a to nevyzerá vôbec hrozne).

Interface - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Za pozornosť určite stoja aj tie 3 gigabajty miesta na HDD, ktoré si hra nutne pri inštalácii vypýta. Inak samotná inštalácia by nemala robiť nejaké vážne problémy. Menu je vysoko funkčné, prehľadné, a dá sa tu nastaviť skutočne všetko a to aj počas hry. Pokročilé funkcie sa potom dajú nastaviť v .ini súboroch alebo pomocou príkazov do konzoly.

Ovládanie je úplne jednoduché. UT 2003 nepatrí našťastie medzi tie hry, ktoré potrebujú na ovládanie všetky tlačítka klávesnice. Vyvolávanie špeciálnych pohybov a bonusov je vyriešené naozaj skvele. Na zadávanie príkazov tímu vám slúži jednoduché menu, ktoré sa dá vyvolať klávesom V.

HUD alebo Heads-Up display má vysokú informačnú hodnotu. Ponúkne vám všetky informácie, ktoré potrebujete. Na tie ostatné je v hre starý dobrý "announcer", ktorý ohlasuje headshoty, série, viacnásobné fragy (mimochodom zopár ich pribudlo :-), ale napríklad aj držanie vlajky alebo lopty (toto sa dá našťastie vypnúť). I keď nemá taký drsný hlas ako v UT, rýchlo si naňho zvyknete a budete mať pocit, že tu bol, je a bude :-)

Hrateľnosť - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

UT2003 sa podarilo zachovať si zábavnosť svojho predchodcu. Rýchly, svižný štýl hry bol ešte viac obohatený o nové pohyby a adrenalín, ktoré celkom pekne oživujú hru. Nové herné módy považujem za kvalitatívny prínos do hry, pretože assault a domination aj tak nikto nehrával – Double domination a hlavne Bombing run otvára úplne nové možnosti zábavy. Celkový dojem trochu kazia prečačkané mapy a trochu plytký a krátky Singleplayer (hádam okolo 10 hodín mi trvalo zdolanie hry na obtiažnosti Masterful). Podľa môjho názoru by vôbec nebolo zložité prihodiť do hry nejaký súvislý príbeh alebo niečo podobné. Ale nemyslím si, že si niekto bude túto hru kupovať kvôli tomu. Je to hra pre viac hráčov, a v tomto smere nemá chybu. A aj keď sa nám pôvodná sada máp a skinov nebude páčiť, máme predsa internet. Ešte toho síce nie je veľa, ale o pár týždňov sa určite bude hemžiť záplavou nových máp. Stačí si len vybrať.

Multiplayer - 5 hviezdičiek z 5

Myslím si, že niet čo dodať. UT 2003 ponúka neobmedzenú ultimátnu zábavu až pre 32 hráčov, či už si zájdete na LAN party, alebo sa rozhodnete využiť internet. Multiplayerový kód je kvalitný a internetová komunita hráčov sa tvorí veľmi rýchlo. Quakovi 3 už dochádza dych, multiplayerové možnosti Dooma 3 budú zrejme dosť obmedzené a Quake 4 je v nedohľadne. Hráči pôvodného UT určite nebudú sklamaní, ak prekonajú občasné predsudky, ktoré sa právom vytvoria ku každej inej hre ako je UT. A ani Counter-Strike sa nedá hrať večne, CS-kári, môžete sa odreagovať pri niečom rýchlejšom.

Zvukové efekty - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Čo sa týka ozvučenia, hra ma trochu prekvapila. Až takú kvalitu som rozhodne nečakal. Oproti UT sú zvuky rozhodne lepšie. Zbrane znejú vierohodnejšie, odrazy kovu od kovu a interakcia zbraní s prostredím takisto. Veľmi dobre spracované sú aj hlášky charakterov. Profesionálne nahovorené, každá rasa má svoj vlastný charakteristický zvuk. Dá sa pri tom naozaj dobre pobaviť, napríklad na robotoch so svojím kybernetickým hlasom, alebo Gen Mo’Kai s chrapľavými pokrikmi.

Na každom povrchu vydávajú vaše kroky iný zvuk (napr. sneh, piesok, tráva). Efektné sú aj smrteľné výkriky bolesti a najmä krásny zvuk, ktorý sprevádza lámanie kostí, keď sa vaše bezvládne telo roztrieska o oceľový konštrukciu.

Hudba - 4 hviezdičky z 5

Ani hudba rozhodne nie je tuctová. Nachádza sa tu niekoľko kvalitných stôp vo formáte ogg vorbis, takže si ich môžete vypočuť aj samostatne. Väčšinou sú to orchestrálne motívy premiešané s technom. Hudba je veľmi decentná a nevýrazná, takže sa rýchlo neopočúva a hlavne nie ste nútení ju vypínať, lebo nepôsobí rušivo.

Inteligencia & obtiažnosť - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Tento odstavec sa týka jedine single-playeru, v ktorom hráte proti botom. Aj keď pohyb botov je docela kvalitný, ich vystupovanie je dosť rozporuplné. V tímovej hre sa na nich spoliehať rozhodne nedá. V TDM a BR dokážu ako-tak spolupracovať, ale v zložitom móde, akým je Domination, im to už viazne. Na výber máme širokú škálu obtiažností. Tieto však prakticky modifikujú len rýchlosť pohybu a mušku botov. Ale aj tak zostanú niektoré mapy nehorázne ťažké, iné zas prejdete na prvýkrát. Pôsobí to dosť nevyvážene, ale čo sa dá robiť.

Záverečný verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

UT 2003 je skvelým pokračovaním skvelej hry z roku 1999, myslím, že ju dokáže plnohodnotne nahradiť. Okrem toho má táto hra obrovský potenciál vďaka dokonalému modernému enginu. Ak si domyslíte, čo všetko o chvíľu z tejto hry ešte vznikne, pokojne si môžete pripísať tú polovicu hviezdičky na rovných 5. Keď mám ale hodnotiť tento produkt, plné hodnotenie si nezaslúži hádam len kvôli menej kvalitnému singlu a nedokonalej umelej inteligencii.