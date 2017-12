James Bond 007: Nightfire - Bond, James Bond... na PC

Fanúšikovia Jamesa Bonda si hry s týmto nesmrteľným agentom na PC veľmi neužili. Len donedávna boli iba výsadou herných konzol. James Bond 007: Nightfire to zmení veľmi razantným spôsobom.

28. okt 2002 o 16:40 Juraj Chrappa

Vývoj PC verzie novej hry s Jamesom Bondom sa totiž ujala známa firma Gearbox, ktorá v hernom svete už niečo znamená (datadisky k Half-Lifu, Tony Hawk's Pro Skater 3). Okrem PC sa nový Bond, James Bond :) klasicky chystá aj na konzoly (PS2, Cube, Xbox).





Hra by určite nemala sklamať verných vyznavačov bondoviek. Hráči v koži agenta oprávneného zabíjať budú zachraňovať svet pred ďalším zlosynom Rafaelom Drakeom. A to na tých najbizarnejších miestach. Z 10 exotických lokácií spomeniem aspoň vysoké nadmorské výšky rakúskych Álp, nulovú gravitáciu vesmírnej lode alebo ponorku v hĺbkach Južného Pacifiku.



Nightfire kombinuje v rozličných misiách odlišné štýly hry. Nájdete tu akciu, sledovanie, krásne ale zrádne ženy a typicky rafinované, bondovské vecičky z laboratórií doktora Q. Väčšinou sa odohráva z pohľadu prvej osoby, ale pri špeciálne akčných scénach sa prepne do oveľa dramatickejšieho pohľadu tretej osoby. Konzolové verzie hry navyše obsahujú aj naháňačky v bondovsky neskutočne krásnych autách. Bohužiaľ, v PC verzii sa s nimi nepočíta. Na druhej strane ale môžeme rátať s multiplayerom až pre 32 hráčov.



James Bond 007: Nightfire by sa mal objaviť zároveň s filmom, ktorý má premiéru na jeseň 22. novembra 2002.