Nemecko chce európsky internet, má zastaviť špehovanie USA

Nová komunikačná sieť má obnoviť súkromie občanov, podnikov a úradov, ktoré pôsobia na pôde Európskej únie.

17. feb 2014 o 9:25 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Začalo sa to ambicióznym plánom Nemecka šifrovať všetku komunikáciu pri odosielaní e-mailov z jedného servera na druhý. Teraz sa začína hovoriť o budovaní novej komunikačnej siete, ktorá by mala zastrešiť celú Európu.

So strategickým plánom prichádza nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá plánuje s podporou francúzskeho prezidenta iniciovať reformu dátových infraštruktúr v Európe. Odborníci by mali navrhnúť model novej siete, ktorá by bezpečne prenášala všetky elektronické dáta, ktoré putujú medzi servermi a zariadeniami. Či už ide o telefonáty, e-maily, alebo dáta migrujúce medzi podnikovými počítačmi a cloudmi.

Kontorla nad dátami

Cieľom novej siete bude vytvoriť ekosystém, ktorý by zaručil súkromie všetkého, čo sa v elektronickej podobe deje na území Európskej únie. Iniciatíva je reakciou na intenzívne špehovacie programy v Spojených štátoch, v ktorých im pomáhali spravodajské služby z Británie.

K novej dátovej sieti, ktorá zastreší súčasnú internetovú infraštruktúru, budú patriť aj nové pravidlá. Prísnejšie vymedzia spôsob, akým môžu nadnárodné firmy s dátami Európanov nakladať. Napríklad úrady prikážu firmám prevádzkovať ich úložiská s európskymi dátami v Európe.

Podliehali by tak prísnejším pravidlám bez možnosti, aby údaje firmy skladovali v krajinách so slabou legislatívou.

„Mali by sme na úrovni európskych poskytovateľov dátových služieb nájsť spoločnú reč, aby sme našim občanom ponúkli bezpečnosť. Bez toho, aby sme si museli navzájom posielať e-maily a ostatné dáta naprieč Atlantikom,“ upozornila na dôležitosť projektu Merkelová.

Špehujú všetkých

USA obviňujú, že pod domnelou ochranou národnej bezpečnosti špehujú politické i hospodárske dianie v ostatných krajinách. Chcú tak získať konkurenčnú výhodu a náskok.

Hovorí sa o priemyselnej špionáži i sledovaní zákulisia politického diania.

Známe sú prípady dlhodobých odpočúvaní vrcholových politikov, hromadenie elektronických dát i odpočúvanie inštitúcií, kde prebiehajú kľúčové rokovania na nadnárodných úrovniach.

Napísala britská BBC.