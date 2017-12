Prúdenie v atmosfére sa mení, počasie môže byť divoké

Oteplenie Arktídy môže priniesť viac snehu, ale aj záplavy. Prúdenie sa pre oteplenie spomalilo.

16. feb 2014 o 16:52 Lukáš Onderčanin

CHICAGO, BRATISLAVA. Sneh v Atlante, nekončiace sa dažde a záplavy v Anglicku a neprirodzene teplá zima v Škandinávii či v olympijskom Soči. Počasie ako počas tohtoročnej zimy sa podľa odborníkov môže opakovať aj v nasledujúcich rokoch. Môže za to zmena prúdenia spôsobená otepľovaním pólov.

Dýzové prúdenie alebo takzvaný jetstream prúdi okolo Zeme s rýchlosťou vetra od 90 do 300 kilometrov za hodinu. Prúdi od západu na východ, pričom jeho oblúkovitý tvar prináša vzduch z Arktídy južnejšie do stredozemia USA, a naopak teplejšie atlantické prúdenie prináša do Európy.

To, že v Británii už týždne trvá daždivé búrkové počasie a južnejšie štáty USA sú zasypané snehom, majú podľa vedcov na svedomí zmeny v tomto prúdení.

Prúdenie sa spomaľuje

Podľa štúdie prezentovanej na výročnom zasadnutí Americkej asociácie pre vedecký pokrok (AAAS) má jetstream čoraz predĺženejší meandrovitý tvar. Okrem toho je prúdenie aj pomalšie. To má za následok počasie, ktoré zostáva rovnaké po dlhší čas.

„Neznamená to, že v Británii budú záplavy častejšie. Budúci rok môže byť suchší, ale čokoľvek to bude, bude to trvať dlhšie,“ uviedla v štúdii profesorka Jennifer Francisová z Rutgersovej univerzity v New Jersey.

Teplejšia Arktída

Jetstream je čiastočne poháňaný teplotným rozdielom medzi Arktídou a strednými zemepisnými šírkami. Pri väčších rozdieloch sa prúdenie zrýchľuje a prechádza bez problémov aj cez prekážky, ako je napríklad pásmo vyššieho tlaku vzduchu.

Podľa denníka Independent je však práve Arktída najviac otepľujúcim sa regiónom, za posledných 30 rokov tam priemerná teplota stúpla o štyri stupne Celzia. „Dýzové prúdenie je preto pomalšie. Keď k tomu dochádza, vlny počasia majú tendenciu zostať na jednom mieste dlhší čas,“ uvádza Francisová v štúdii.

Santova pomsta

Zmeny na polárnom severe, ktoré ovplyvňujú počasie v stredných zemepisných šírkach, sa nazývajú aj Santova pomsta. Podľa Marka Serrezeho, riaditeľa amerického Národného strediska dát o snehu a ľade (NSIDC), ide o novú a kontroverznú oblasť výskumu.

„Ľadová prikrývka sa správa ako kryt, ktorý oddeľuje oceán od chladnejšej atmosféry. Ak ten kryt odstránime, teplo bude stúpať do atmosféry, čo by mohlo byť hnacou silou týchto zmien v prúdení,“ vysvetlil pre BBC Serreze.

Spomalenie jetstreamu sa tak môže prejaviť natláčaním chladnejšieho počasia južnejšie a vytláčania teplého počasia viac na sever. Januárové záplavy a snehové búrky v miernom pásme nebudú v ďalšom období vôbec nečakané.