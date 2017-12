Návrat legendy? Z hry Fable zostala iba rozpačitá prerábka

Séria Fable je plná humoru a spomienok. Nemala radšej v tej minulosti zostať?

16. feb 2014 o 15:45 Tomáš Prokopčák

Fable Anniversary / Lionhead Studios (2014) Páči sa nám: je to Fable, humor a príbeh Nepáči sa nám: ovládanie, súbojový systém a grafika Hodnotenie: 6,5

Sú to rozhodnutia, ktoré si zo sveta videohier zapamätáte. Či zachránite človeka, krajinu alebo vášho psa, na koho stranu sa postavíte a koho obetujte. A koľko sliepok pritom nakopnete.

Dobre, nie sú to práve duchaplné rozhodnutia, ale séria Fable patrila svojho času k tomu zaujímavejšiemu, čo ste si mohli zahrať na hernej konzole Xbox. A minimálne v prípade Fable 2 dokonca k tomu úplne najzaujímavejšiemu.

Zvláštny svet Albionu, s charakteristickou rozprávkovou estetikou, kopa absurdného humoru a trochu čudný zvyšok ešte aj na RPG. Lenže hralo sa to výborné, bolo to extrémne vtipné (kombinácia Cimrmana, Monthy Python a čierneho britského humoru) a aj keď Fable 3 už býval trochu poslabší, séria stvorená legendárnym Petrom Molyneuxom za zahratie stála.

Preto až tak neprekvapilo, keď vývojári oznámili návrat pôvodného Fable v edícii s vynovenou grafikou. Svoj spomienkový optimizmus viažuci sa na hru z roku 2004 sme tak mohli porovnať so súčasnosťou. Bohužiaľ, a povedzme si to rovno, nedopadlo to dobre.

Hry sú iné

Je asi hanbou, ale autor tohto textu pôvodný Fable nikdy nehral. Albionom sa potuloval vo Fable 2 a dodnes to považuje za jednu z najzábavnejších „hrdinských“ (v prípade svojského humoru vo Fable majú tie úvodzovky zmysel) akcií na xboxoch vôbec. A v prípade Fable 3 si dokonca myslí, že sa mu pri hodnotení trochu krivdilo.

Bolo tak celkom dobrou príležitosťou vybrať sa do sveta, kde celý tento fenomén začal. Aj spolu s HD grafikou, čo mala pôvodnému Fable obliecť nový kabát. Prípadne sa o to aspoň pokúsiť.

Problémom je, že medzi rokmi 2004 a 2014 uplynulo desaťročie, ktoré vo svete videohier znamenalo totálnu revolúciu. Všetci síce radi spomíname na doby, keď hry bývali ešte poctivou zábavou, no, úprimne, z dnešného pohľadu sú primálo dynamické, pomalé a nudné. A to nie je iba o vizuálnej stránke.

Skúste si niekedy pustiť krokový dungeon z prelomu deväťdesiatych a nultých rokov. Jasné, má to v sebe kopu nostalgie, ale vážne, takéto hry by ste chceli stále hrať? Alebo Baldur’s Gate. Absolútna legenda, možno najlepšie RPG všetkých čias – ale pustite si ho na tablete a zrazu zistíte, že to, čo ste kedysi milovali, sa zmenilo na relatívne zdĺhavý presun od dialógu k dialógu, ktoré sú – ehm – fakt hlúpe.

Jednoducho, svet videohier je iný, vy ste iný a to, čo fungovalo pred desiatimi rokmi, dnes už fungovať nemusí.

Ak to chcete menej subjektívne: Fable, napriek novému vizuálu, prišlo do situácie, keď konzoly zvládajú Battlefieldy a Crysisy, keď priamymi konkurentmi budú Dishonored a séria Assassin’s Creed. Jednoducho, Fable Anniversary je škaredé.

Neprehľadný bordel

Na grafiku sa však zvyknúť dá. Oveľa horšie sa zvyká na veci, ktoré nám možno pred desaťročím až tak naprekážali. Postavy namiesto kráčania skôr plávajú ponad povrchom a súboje sú... ako to len povedať slušne. Neprehľadné.

Ako náhle vás obklopí viacero protivníkov, a verte, oni vás obklopia, kamera sa úplne zblázni. Vaša postava sa im rada otáča chrbtom, ovládanie je neintuitívne, a keby nebolo naozaj také ťažké umrieť, boli by ste vlastne mŕtvi neustále. Často sa totiž prichytíte, že len čo najrýchlejšie stláčate tlačidlo pre úder zbraňou a v prípade potreby vypijete liečivý lektvar. Rezignovali ste na to, na koho a v akom poradí vlastne útočíte, nevraviac o akejkoľvek taktike.

Druhým problémom sú samotní nepriatelia. Tí sa pokojne objavujú na miestach, ktoré ste len pred pár minútami vyčistili. Áno, takto to kedysi fungovalo, ale v prípade, keď sprevádzate nejakého neschopného obchodníka a vy idete napred, vyčistíte miestnosť, privediete ho a znovu vás obklopia tie isté príšery, dokáže vás rozčúliť do nepríčetnosti. Pretože ten hlupák sa, samozrejme, okamžite nechá zabiť.

Zabudnite tiež na otvorený svet. Fable je (a vždy bol) tunelový dungeon a že práve sa čírou náhodou pohybujete v exteriéroch, nič nemení na tomto konštatovaní. Jednoducho, v ceste vám budú stáť stromy či nezmyselné ploty, žiadne objavovanie divočiny mimo miest sa nekoná. Ak ste Fable nikdy nehrali a ste zvyknutí trebárs na Skyrim, môže vám to prekážať.

A napokon zabudnite na prehľadný inventár. Budete radi, keď v tom bordeli vlastne nájdete to, čo hľadáte.

Kúpiť či nekúpiť?

Kúpiť či nekúpiť Fable po desiatich rokoch?

Ak milujete Fable 2 a 3, milujete Albion a humor tejto série a pôvodný Fable ste nikdy nehrali, počkajte si na nejakú zľavu a pokojne si Fable Anniversary kúpte. A k výslednému hodnoteniu si pokojne pridajte ešte jeden bod, ten obal totiž v poličke vyzerá dobre a vy možno pochopíte niektoré nuansy, ktoré sa objavili v pokračovaniach..

Naopak, ak ste Fable nikdy nehrali a nechápete – na rozdiel trebárs od Halo – prečo by ste to mali meniť, ak ste naučení na „áčkové“ tituly súčasnosti za desiatky miliónov dolárov, Fable vás iba rozčúli. Pretože dnes sa už takto hry nerobia.

Táto videohra je totiž stará vo svojej podstate, v spôsobe, akým funguje, vo svojom ovládaní a prehľadnosti. A na tom nič nezmení nová Unreal grafika aj s jej chybami, keď jednotlivé postavy a ich tváre vyzerajú skoro ako zombíci.

Fable je a zostane legendou. Lenže aj legendy starnú a ak ich chce niekto oživiť, mohol by si dať viac námahy ako len nahodiť nový vizuál. Škoda.