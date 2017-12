Test: Notebook, ktorý sa preklopí na tablet

Stlačíte jedno tlačidlo a notebook sa zmení na tablet. K dokonalosti chýba lepšia klávesnica.

27. feb 2014 o 15:00 Matúš Paculík

Sony Vaio Fit 13A Páči sa nám: zaujímavý koncept, Full HD displej, NFC, stylus Nepáči sa nám: prevedenie s drobnými chybami, klávesnica, cena Cena: od 1080 eur Hodnotenie: 7,5

Produkt na test zapožičala spoločnosť Sony

Rozmýšľate, či si kúpiť nový notebook, alebo tablet? Hybridné zariadenia vám to môžu uľahčiť, keďže v sebe kombinujú obidva druhy prístrojov. Pripravte sa ale na niekoľko kompromisov, ktoré súvisia so samotnou konštrukciou.

Notebook, ktorý sa behom chvíle zmení na tablet, ale nie je žiadna novinka. V ponuke ho majú spoločnosti Asus, Lenovo a aj Sony, pre ktorú to nie je prvý pokus.

video //www.sme.sk/vp/29156/

Displej jednoducho preklopíte

Pri Lenove displej preklopíte o 360 stupňov, Asus vám ho umožní odobrať a Sony ním po otočení prikryje klávesnicu. Zo všetkých možností sa nám táto páči najviac, keďže pri Lenove vám zostane nechránená klávesnica a Asus má tendenciu preklopiť sa už pri prvom dotyku.

Do režimu tabletu sa dostanete jednoducho - po zatlačení tlačidla displej otočíte o 180 stupňov a zatlačíte ku klávesnici. Zostane chránená a zariadenie sa lepšie drží v ruke.

Hmotnosť sa síce nezníži ako v prípade odoberateľnej klávesnice, no nemusíte sa báť nechceného preklopenia. Hardvér sa totiž nachádza klasicky pod klávesnicou a notebook má svoju bežnú stabilitu.

Ergonómia je len priemerná

V režime tabletu nečakajte perfektnú ergonómiu - stále budete v ruke držať celý notebook, s čím sú spojené určité obmedzenia. Hmotnosť 1,3 kilogramu nie je vysoká a v prípade potreby môžete notebook chvíľu pohodlne držať v ruke. No lepšie mu bude na stole, prípadne v režime stojana, keď máte displej preklopený na klávesnici.

Dotykový displej reaguje veľmi dobre a pokiaľ sa nepohybujete v režime desktopu, vystačíte si s prstami. Vďaka vyvýšeniu zadnej časti nepotrebujete žiaden doplnkový stojan, so zariadením sa pracuje pohodlne v každej možnej polohe.

Pozorovacie uhly sú veľmi dobré a farby sa nemenia ani pri pohľade z boku alebo zospodu. Full HD rozlíšenie je v cenovej kategórii tisíc eur štandardom. Dotykové pero ale inde nenájdete. Jeho presnosť oceníte pri tvorbe poznámok a práci v prostredí desktopu.

Klávesnica sa nepodarila

Je to ale práve systém preklápania displeja, ktorý zaberá väčšiu časť hrúbky a sťažuje prácu dizajnérom. Negatívny dopad môžete spozorovať na klávesnici, ktorá síce vyzerá pekne, no nepíše sa na nej najlepšie.

Jednotlivé klávesy sú síce dostatočne veľké a podsvietené, no odozva pri písaní je nevýrazná a celá klávesnica sa mierne prehýba. Podsvietenie presvitá cez kraje kláves, ktorých popisy sú pre dennú prácu nedostatočne výrazné - strieborné klávesy a biele podsvietenie je zlou kombináciou.

Pre bežné písanie mailov a nudenie sa na Facebooku je to použiteľné riešenie. No ak sa chystáte na tomto notebooku napísať veľký objem textu, zbehnite do obchodu a vyskúšajte si klávesnicu na vlastných prstoch.

Touchpad si svoju úlohu plní veľmi dobre. Je veľký, má príjemný povrch a na dotyky reaguje presne tak, ako to od Windows notebooku očakávate.

Mohol byť pevnejší

Čo očakávate od notebooku, ktorý vás bude stáť vyše tisíc eur? My určite pevnú konštrukciu, ktorá sa nebude prehýbať ani pri chytení za kraj jeho tela.

Vaio Fit 13A je tvorený kombináciou plastov a hliníku, ktorý nájdete na veku displeja a v okolí klávesnice a opierok rúk. Na pohľad vyzerá konštrukcia veľmi dobre, no chýba tu potrebná pevnosť.

Hneď ako si notebook zoberiete do rúk, neprehliadnete mäkšie veko displeja a poddajnú klávesnicu, v ktorej okolí hliník reaguje aj na menší tlak. Vplyv na fungovanie zariadenia to nemá, no nepôsobí to adekvátne k cene výrobku.

Nemusíte sa ale báť, že by notebook nevydržal bežné denné používanie a prenášanie do práce. Veko displeja bez problémov znesie aj väčšie zaťaženie, bez negatívneho vplyvu na samotný displej.

Dobrý hardvér s hlučným ventilátorom

Parametre Dvojjadrový procesor Intel Core i3-4005U

Integrovaný grafický čip HD 4400

4 gigabajty pamäte

128 gigabajtové SSD

13,3 palcový Full HD IPS displej, dotykový

Wi-Fi, BT 4.0, NFC, 2x USB 3.0, miniHDMI

325x225x18 mm

Hmotnosť 1,3 kg

Windows 8.1 64-bit

Vo vnútri nájdete úsporný hardvér s dobrým výkonom. Dvojjadrový procesor od Intelu je optimalizovaný pre prácu v tenkých notebookoch a pri maximálnom zaťažení potrebuje len 15 wattov.

Spolu so štyrmi gigabajtami operačnej pamäte stačí pre bezproblémovú prácu v kancelárskom balíku, na prezeranie webových stránok či na používanie stredne náročných aplikácií. Za doplatok si môžete pamäť zdvojnásobiť, rovnako aj SSD disk zo základnej kapacity 128 gigabajtov až na 512.

Integrovaný grafický čip zábavu nepokazí najmä v prípade, ak nemáte prehnane vysoké nároky na kvalitu grafiky. Stredne náročné hry rozbehnete pri znížení detailov a tie staršie vám vo väčšine prípadov pôjdu bez najmenších problémov.

Zaujímavosťou je integrácia bezdrôtovej technológie NFC, ktorú by sme čakali skôr pri smartfóne a tablete, nie pri notebooku. Horšie je na tom hlučnosť chladenia, ktoré budete počuť aj pri nenáročnej práci v systéme. Môžete ju znížiť, no len spoločne s obetovaním časti výkonu.

Výsledky testov

PCMark 8 Home score 2514 Creative score 2247 Work score 3543 3DMark 2013 Ice Storm 37375 Resident Evil 5 1360x768, fps 21,3 1920x1080, fps 14,4 Crystal Disk Mark 3.0 Rýchlosť čítania 492 MB/s Rýchlosť zápisu 131 MB/s Cinebench R10 1 CPU score 3369 x CPU score 7455 Výdrž batérie Práca + Wi-Fi (čas) 7:03

Sedem hodín práce

Nie je to veľa, no ak potrebujete len písať text, môžete sa dostať aj cez hodnotu deviatich hodín. Pozeranie videa je energeticky náročnejšie, tu sa pripravte na približne šesťhodinovú zábavu. V kategórii hybridných zariadení to nie sú rekordné hodnoty, no trápiť vás to môže jedine vtedy, ak trávite väčšinu pracovného času v teréne alebo na cestách.

Konštrukcia mohla byť pevnejšia, rovnako aj pri klávesnici by sa nám páčilo kontrastnejšie označenie jednotlivých kláves. Problémom je aj chladenie, ktoré je hlučné.

Množstvo zbytočného softvéru poteší málokoho, použiteľných je len niekoľko Vaio aplikácií.

Tu ale kritika končí a chválime hlavne netradičný koncept transformácie z notebooku na režim tabletu. Zvolený hardvér nie je náročný na energiu a vďaka nízkej hmotnosti je Vaio Fit 13A zariadením vhodným aj na celodenné prenášanie.

