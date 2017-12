Nad Stredomorím visí "medzinárodný" smog

Mainz 28. októbra (TASR) - Nad Stredozemným morom sa stretávajú vzdušné prúdy, ktoré so sebou prinášajú škodlivé látky z viacerých končín zemegule. Je to výsledok projektu MINOS (Mediterranean Intensive Oxidant Study), o výsledkoch ktorého informoval americký časopis Science.

Operačnou základňou projektu pod vedením Ústavu Maxa Plancka pre chémiu v nemeckom Mainzi bol počas šiestich letných týždňov roku 2001 grécky ostrov Kréta. Odtiaľto štartovali dve lietadlá, ktoré sledovali zloženie vzduchu nad Stredomorím. Merania sa robili aj na zemi.

Monitoring ukázal, že nad regiónom Stredomoria visí v letných mesiacoch vrstva smogu, siahajúca až do troposféry vo výške 15 kilometrov. Škodliviny v nej pochádzajú v prevažnej väčšine z iných častí sveta.

Najsilnejšie znečistenie sa zistilo v spodných štyroch kilometroch atmosféry. Pochádza z východnej i západnej Európy a spôsobuje ho priemysel, doprava, lesné požiare, ale aj malé kontrolované ohne. Aj nad odľahlou Krétou sa hodnoty ozónu pohybovali v letných mesiacoch desať percent nad hraničnými hodnotami EÚ.

Vo výškach nad štyri kilometre dominovali počas meraní vzdušné prúdy, ktoré transportovali škodliviny zo vzdialených oblastí Zeme. Vo vrstve od štyroch do ôsmich kilometrov to boli najmä emisie zo Severnej Ameriky a Ázie. Ešte vyššie sa nachádzala vrstva so škodlivinami z južnej Ázie. V dôsledku prudkých monzúnových dažďov sú tieto častice (aerosóly) vynášané vyššie, kde ich prúdenie zanesie nad Stredozemné more.

Okrem nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí môže byť smog nad Stredomorím zodpovedný aj za nedostatok vody v častiach južnej Európy a Afriky. Aerosóly totiž zachytávajú časť slnečného žiarenia a znižujú množstvo vody vyparovanej z mora. Nielen súčasné sucho v Izraeli, Grécku a Španielsku, ale aj ničivé sucho v oblasti sahelu v roku 1980, by mohlo súvisieť s týmto mechanizmom.

Koncentrácia aerosólov bola vtedy vyššia, pretože dnes začali platiť v niektorých regiónoch opatrenia na zníženie vypúšťania škodlivých látok do ovzdušia. Výsledky projektu MINOS však opäť ukázali, že takéto opatrenia sú málo účinné, keď ich realizuje iba zopár štátov. Pretože znečistenie je medzinárodný problém, treba ho riešiť medzinárodnou spoluprácou, konštatujú zúčastnení vedci.

Informácie o projekte MINOS: http://www.mpch-mainz.mpg.de/reus/minos/index.htm