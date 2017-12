Záhada zmeny farby panciera morských rakov vyriešená

Londýn 28. októbra (TASR) - Britskí vedci z Manchesterskej a Londýnskej univerzity vyriešili polstoročnú záhadu, prečo sa modročervená farba panciera ...

28. okt 2002 o 3:54 © TASR 2002

Londýn 28. októbra (TASR) - Britskí vedci z Manchesterskej a Londýnskej univerzity vyriešili polstoročnú záhadu, prečo sa modročervená farba panciera morských rakov zmení počas varenia na typickú oranžovočervenú.

Hlavnú zásluhu na tom má farbiaci proteín astaxantín, ktorý je naviazaný na proteín beta-krustacyanín v račom pancieri. Štrukturálne zmeny určitých zložiek proteínu spôsobujú zmenu formy astaxantínu a tým aj farby panciera, informoval časopis Proceedings of the National Academy of Science.

Varenie spúšťa proces denaturácie, teda zmien beta-krustacyanínu vyvolaných zvyšovaním teploty. Pôsobením tepla sa uvoľňujú naviazané farbiace molekuly z proteínového komplexu a astaxantín zmení svoju farbu. Kým sa nachádza "v moci" krustacyanínu, má modrú farbu.

"Objav môže urobiť z astaxantínu nové transportné médium pre lieky. Dá sa využiť aj na vyvinutie nových potravinových farbív," povedala Naomi Chayenová, jedna z vedkýň zúčastnených na výskume.