Biblia nehovorí pravdu, ťavy v nej nemajú čo robiť

Ťavu domestikovali podstatne neskôr, ako sa mali odohrať biblické udalosti, ktoré opisujú jej prítomnosť.

TEL AVIV, BRATISLAVA. Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa vážiaci pol šekela a dva zlaté náramky, dočítate sa v Starom zákon, v Prvej knihe Mojžišovej.

Udalosti, ktoré sa mali podľa niektorých historikov odohrať niekedy pred štyritisíc rokmi, sú však nemožné. Domestikované ťavy jednoducho v tom období vôbec nejestvovali a v opísanej oblasti nežili. Abrahám či Izák udomácnenú ťavu jednoducho nemohli nielen vlastniť, ale ani vidieť.

Naznačuje to nedávny archeologický výskum, ktorý vyšiel v odbornom magazíne Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Ťavu priviezli Egypťania

Vedcom sa podarilo zúžiť časové vymedzenie, kedy sa prvé ťavy objavili v regióne Levantu. Bolo to medzi rokmi 930 až 900 pred našim letopočtom. Zhruba o tisícročie neskôr, ako sa mali odohrať udalosti opisované napríklad v knihe Genezis. Ťava sa pritom spomína niekoľko desiatok krát.

Vedci skúmali údolie Arava na hraniciach medzi Izraelom a Jordánskom. Táto oblasť bola podľa magazínu National Geographic medzi 14. a 9. storočím pred našim letopočtom centrom produkcie medi. Archeológovia si pri vykopávkach všimli, že vo vrstvách z desiateho storočia pred našim letopočtom došlo k náhlej zmene.

To by mohlo súvisieť s príchodom egyptského faraóna Šešonka I., ktorý oblasť dobyl. Pravdepodobne nielen zreorganizoval celú produkciu medi, ale do regiónu priviezol aj prvé udomácnené ťavy, ktoré sa tam predtým nevyskytovali. Nahradili tak menej efektívnu prepravu oslami a mulami.

Dodatočný prepis

Odborníci predpokladajú, že domestikácia týchto zvierat nastala niekedy v období tisíc rokov pred našim letopočtom. Egypt tak obyvateľom Levantu predstavil úplne novú technológiu.

Ťavy, samozrejme, žili v oblasti aj skôr. Stopy po divokých zvieratách siahajú až do obdobia pred dvanásťtisíc rokmi. No žiadne z pozostatkov však nenesú stopy po fyziologických zmenách - teda, že by zvieratá nosili náklady.

Predpokladá sa preto, že zmienky o ťavách sa do Starého zákona dostali pri spisovaní príbehov, ktoré sa uskutočnilo dávno potom, ako sa mali opisované udalosti odohrať. Prípadne vznikli až pri podstatne neskoršom prepisovaní textov.

