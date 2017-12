Päť rád, ako si konečne spraviť pohodlie za počítačom

Ničí vás každodenná práca za počítačom? Upravte si svoje návyky a zlozvyky.

13. feb 2014 o 13:30 Milan Gigel

Ak presedíte pred počítačom viac ako hodinu denne, mali by ste sa zamyslieť nad tým, či sa pred jeho obrazovkou cítite skutočne pohodlne. To, čo na začiatku vyzerá ako drobná nepohoda, môže v priebehu rokov napáchať vážne škody na vašom zdraví.

Ak si ešte pamätáte na monochromatické obrazovky, asi to poznáte. Ubolená chrbtica, hrb na pravej lopatke, otlačené lakte a zrak, ktorý sa prispôsobil na sledovanie blízkych predmetov. Je vám to akési povedomé aj dnes?

1. Monitor do výšky očí

Možno to nevyzerá najlepšie, ak monitor alebo notebook podložíte knihami iba preto, aby ste raz a navždy vzpriamili svoju chrbticu pri posedávaní pred počítačom. Akonáhle však zistíte, že sa zrazu cítite lepšie a práca vás unavuje menej, máte jasno v tom, ako treba pokračovať. Stačí drobná zmena.

Ak nenájdete hotové riešenie priamo v predajni s nábytkom, pomôcť môže stolár či montážnik kuchynských liniek či vstavaných skríň. Škatuľa, ktorá sa položí na stôl, má hneď dva prínosy. Podvihne jeden či dva pracovné monitory nahor a vytvorí pod nimi úložný priestor pre neporiadok. Je to, akoby ste zrazu mali stôl, ktorý je o tretinu väčší.

A ak je už obrazovka pred očami, zvyknite si na jej pravidelné čistenie, pretože vrstvička prachu zhoršuje jas a kontrast omnoho viac, ako stará technológia. Stačí vatový tampón a pleťová voda. Displej vyčistí bez toho, aby ste poškodili jeho antireflexnú vrstvu.

2. Zbavte sa kompromisov

Pokiaľ ide o komfort a pohodlie, niet horšieho počítača, akým je notebook. Výrobcom sa podarilo utopiť ergonómiu až na samé dno a spotrebitelia akosi pozabudli na to, že za stolovým počítačom sa im pracovalo lepšie.

Kým v bohatých podnikoch o tom vedia svoje a nenájdete v nich stôl, na ktorom by nebola dokovacia stanica a kompletné príslušenstvo periférií, inde sa ľudia neprirodzene krčia nad mizernou klávesnicou, ešte mizernejším touchpadom a displejom, ktorý v mnohom zaostáva za monitorom.

Ak vás opantala mobilita a páči sa vám úspora energie, ktorú notebook priniesol do domácnosti alebo na pracovisko, skúste ho spred seba odsunúť na podstavec tam, kde má stáť monitor. Spárujte ho s klávesnicou a myšou. Nech si zdravie ničia tí, ktorí navrhli všetky tie nepodarky.

3. Doprajte si priestor

Klávesnica ani myš by nemali mať na stole pevné miesto. Mali by sa pohybovať z miesta na miesto v takom rytme, ktorý zodpovedá charakteru vašej práce. Prestaňte preto používať stôl ako skladisko papierov, tácok od jedla a neporiadku, ktorý časom prepadáva cez jeho okraje. Zriaďte si nato škatuľu alebo box so zásuvkami.

Ak píšete texty, je prirodzené, že klávesnica spočíva pod vašimi rukami. Ak však klikáte na odkazy v internetovom prehliadači a venujete tomu celé dopoludnie, potom by ste mali klávesnicu odsunúť o tri desiatky centimetrov od seba a na jej miesto položiť myš.

Poznáte to hlúpe pravidlo o myši, ktorá spočíva na podložke kdesi na hlúpom mieste vedľa klávesnice?Nejedného fanúšika počítačov možno spoznať podľa hrbu, ktorý mu tento nezmysel vytvoril v mieste lopatky. Futbalové koleno, tenisový lakeť a počítačový hrb - aké profesionálne.

4. Preč s ostrou hranou

Výrobcovia nábytkov tiež akosi zabúdajú na to, že ľudia nemajú mieru a sedia pred počítačmi viac, ako sa patrí. Ak si pritom vyvinú zlozvyk opierať si lakte o hranu stola, končí to rovnako. Akoby sa ich lakte a koža v ich okolí začala meniť na jašteričie šupiny. Nepomáhajú žiadne mastičky, ani nové návyky.

Na malom mieste pokožky totiž dochádza k výraznému tlaku, ktorý tento neduh spôsobuje. Na každom historickom písacom stole si môžete všimnúť, že jeho hrany sú zaoblené, s jemným ozdobným reliéfom. A tak by to malo byť aj na stolovej doske pod počítačom.

Keďže výrobcovia nábytkov balených v plochých škatuliach na to úplne kašľú, niekedy musíte o pomoc požiadať stolára. Ten prirobí pracovnej doske novú čelnú hranu z masívu a zafrézuje ju do prijateľného tvaru. Ako by ste presadli z tvrdej lavice do mäkkého kresla.

A ako je to so sedením? Najlepšia je obyčajná drevená stolička. Taká, s akou prišiel pán Thonet na trh v roku 1859 a dodnes v rôznych úpravách nevypadla z ponuky nábytkárov. Ak ste sa pregooglovali k stoličke známej ako „číslo 14“, viete o čom je reč. Sedávajú na nich úradníci od nepamäti.

5. Dajte si pauzu

Nemusíte začať fajčiť iba preto, aby vás zlozvyk vyťahoval zo stoličky niekoľkokrát denne. Ak to nespravil výrobca operačného systému zo záujmu o vaše zdravie, doplňte si to do svojho počítača sami.

Potrebujete program, ktorý vás bude pravidelne vyháňať spred obrazovky, aby ste si natiahli svaly, prekrvili kĺby a na chvíľu zmenili svoju neprirodzenú polohu na zdravšiu.

Otvorte si napríklad stránku www.workrave.org a stiahnite si pomocníka do svojho počítača. Zo začiatku vás síce bude znervózňovať a rušiť v práci, čoskoro však zistíte, že to má čosi do seba. Vstať, prejsť sa po chodbe, nadýchať sa v okne čerstvého vzduchu a potom späť do práce.

Žiadna práca ani kratochvíľa nie je cennejšia ako zdravie.