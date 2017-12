Na Marse môže stále tiecť voda

Vesmírna sonda naznačuje, že na červenej planéte je voda aj v kvapalnom skupenstve.

12. feb 2014 o 18:13 Tomáš Prokopčák

Pásy mohla vytvoriť voda.(Zdroj: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

BRATISLAVA. Na snímkach z vesmírnych družíc vyzerajú ako pravidelné tmavé pásy, ktoré sa tiahnu nadol niektorými ďalekými svahmi.

Tieto sezónne úkazy na Marse naznačujú, že na červenej planéte môže dodnes existovať voda v kvapalnom skupenstve, a keď teplota na správnych miestach dostatočne stúpne, tečie nadol miestnymi kopcami.

Tvrdí to nová štúdia v odbornom magazíne Geophysical Research Letters.

Miesta so životom?

„Stále nemáme jednoznačný dôkaz, že pri týchto úkazoch jestvuje voda,“ hovorí podľa tlačového vyhlásenia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Lujendra Ojha, ktorý si všimol prúdy už pred tromi rokmi. „No netušíme, ako by sa takýto proces mohol odohrať bez vody.“

Nová analýza záberov z kozmickej sondy Mars Reconnaissance Orbiter ukázala, že v takýchto oblastiach sa vyskytujú minerály ako síran železitý. Najdôveryhodnejšie vysvetlenia zároveň zahŕňajú prítomnosť slanej vody, tú sonda priamo neobjavila.

Dôvodom môže byť, že takéto prúdy sú na schopnosti kozmického zariadenia priúzke. Vedci však odhadujú, že tesne pod povrchom tečie voda a rôzne soli zabezpečujú, že v studených podmienkach Marsu nezmrzne.

„Tečúca voda, dokonca aj slaná voda kdekoľvek na Marse by bola veľkým objavom,“ dodáva Richard Zurek z NASA. „Možno by dokonca ukazovala miesta, kde by sa mohol kúsok pod povrchom nachádzať aj na súčasnom Marse život.“

Je ich málo

Vedci dodnes preskúmali zhruba dve stovky svahov, kde hľadali takéto prúdy. Zistili, že sa objavujú s nárastom teploty a bývajú veľmi zriedkavé. A počas niektorých rokov sa vyskytujú častejšie než počas iných.

Zároveň to však znamená, že odborníci na Mars dodnes celému procesu poriadne nerozumejú.