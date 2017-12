Prvý raz vložili do živých ľudských buniek nanoroboty

Vedci umiestnili drobné motorčeky do žijúcich buniek. A dokázali nimi manévrovať.

12. feb 2014 o 17:09 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Malé kovové častice pripomínajú drobnú vesmírnu loď. Keď ich vstrebali rakovinové bunky zo slávnej línie HeLa, zrazu mali vedci drobného nanorobota vo vnútri žijúcej ľudskej bunky.

Dokázali nimi pomocou magnetov manévrovať, pričom zariadenia poháňali pomocou ultrazvuku. Narážali tak napríklad do organel, štruktúr vo vnútri buniek, ktoré majú rôzne funkcie. Dôvodom takéhoto výskumu je budúcnosť liečby. Podobné nanoroboty by mohli zlepšiť dopravu liečivých látok na konkrétne mieste, mohli by však útočiť aj na rakovinové bunky.

„Jednoducho by sme mechanicky manipulovali bunkami z ich vnútra," hovorí pre BBC Tom Mallouk, spoluautor výskumu v odbornom magazíne Angewandte Chemie.

Dosiaľ vedci podobné nanomotory neumiestňovali do živých buniek a skúmali ich len v „in vitro" podmienkach.

Pred desaťročím vyvinuli napríklad chemicky poháňané zariadenia, no tie vyžadovali toxické palivo, takže boli prakticky nepoužiteľné. Neskôr však prišli na spôsob, ako využiť ultrazvukové vlny. Ďalším krokom bolo dodatočné ovládanie pomocou magnetu - a to až tak, že každé nanozariadenie možno ovládať individuálne. To je kľúčové pre prípadnú liečbu.

„Ak by ste chceli zničiť rakovinové bunky, je lepšie, ak by ste mohli ovládať každý motorček zvlášť," dodáva Mallouk. „Asi by ste nechceli, aby sa všetky vybrali jedným smerom."

DOI: 10.1002/anie.201309629