Akumulátory už nebudú horieť a vybuchovať

Nová technológia nahradí horľavý elektrolyt bezpečnou náhradou.

11. feb 2014 o 10:30 Milan Gigel

CHAPEL HILL, BRATISLAVA. Už sa to stalo. Notebook začal horieť na stole, mobil explodoval vo vrecku nohavíc alebo sa multimediálny prehrávač nafúkol a zdeformoval. Vo všetkých prípadoch bola príčina rovnaká. Na vine bol Li-Ion akumulátor.

Tie používajú elektrolyt, ktorý je horľavý. Ak sa akumulátor prebije, prehreje alebo vznikne vnútorný skrat, elektrolyt sa vznieti. V prvej fáze sa začne nafukovať vplyvom vznikajúcich plynov a následne prejde do štádia horenia.

Akademici z University of North Carolina v Chapel Hill teraz urobili nečakaný objav. Podarilo sa im nájsť plnohodnotnú náhradu za súčasný elektrolyt. Mohla by zvýšiť nielen bezpečnosť mobilnej elektroniky, ale aj elektromobilov.

Nejde o novú látku, ale takú, ktorú v priemysle bežne využívajú. Používa sa na nátery trupov lodí, aby sa na nich nemohol uchytiť morský život a používa sa ako priemyselné mazivo. Má označenie PFPE a svoju schopnosť fungovať ako elektrolyt v Li-Ion akumulátoroch si zachováva do teploty 200 °C. Navyše, ide o látku, ktorá nie je horľavá.

Dobrou správou je, že modernizované Li-Ion akumulátory by vďaka novému elektrolytu nemuseli byť drahšie ako tie súčasné. To by mohlo znamenať, že celý priemysel môže prejsť na nový, bezpečnejší systém.

Napísali v magazíne The Register.