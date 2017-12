Vedci vyriešili záhadu čínskych Pompejí

Pred miliónmi rokov zabíjala na severovýchode Číny sopka. Zvieratá skončili v jazere.

10. feb 2014 o 16:56 Sid Perkins

Vedci sa už dlho čudovali nad bezchybne zachovanými fosíliami, ktoré odkryli v sedimentoch dávneho jazera na severovýchode Číny. Tieto tvory, vrátane rýb, vtákov, malých dinosaurov a cicavcov, stále obsahovali stopy po svaloch, koži či perí. Dôvodom boli jemné čiastočky vulkanického popola, ktorý pokryl schránky a spevnil ich na skalu.

Nová analýza teraz ukázala, že tento materiál ich zároveň zabil. Zakryl ich oblak horúceho popola, podobný, aký zničil rímske mesto Pompeje pred dvetisíc rokmi.

Čudná zostava

Takzvané fosílie z Jeholu, pomenované po mýtickej krajine z čínskeho folklóru, pochádzajú z obdobia pred 130 až 120 miliónmi rokov. Okrem unikátneho zachovania dávneho ekosystému, ktorý uchoval stopy jemných štruktúr ako trebárs mechúre rýb, ukazujú v jednej vrstve aj zvláštne spoločenstvo tvorov.

Malé dinosaury ako psittacosaury a vtáky ako confuciusorny ležia vedľa rýb. Vedci preto už nejaký čas špekulujú, že táto zostava naznačuje ohromnú katastrofu. No netušili akú. Záhadou tiež zostávalo, ako sa takéto relatívne nedotknuté schránky suchozemských zvierat – obzvlášť vtákov – dostali na dno jazera.

Teraz sa tím Pao-jü Ťianga z čínskej univerzity Nan-ťing lepšie pozrel na pozostatky. Výskumníci si totiž všimli, že mäkké tkanivá boli pokryté tenkou tmavou a na uhlík bohatou vrstvou.

No vedci až pod mikroskopom zistili, že bunky v týchto tkanivách sú roztrhané a podobajú sa na drevené uhlie. A povrch kostí vykazoval znaky, ktoré vznikajú, keď sa živé zviera či čerstvá mŕtvola vystaví veľkému teplu. Len fosílie rýb nemali tieto znaky.

Dávna sopka

Jednotlivé stopy podľa štúdie v magazíne Nature Communications naznačujú, že zvieratá uväznené v dávnom čínskom jazere zabil pyroklastický prúd, akýsi horúci oblak vulkanického popola a následne ich stiahol do jazera. Bola to v tom čase totiž oblasť s významnou sopečnou činnosťou.

Možné však je, že vtáky vulkanické plyny otrávili a následne spadli do jazera. No to by nevysvetľovalo, ako sa tam dostali ostatné tvory. Nepravdepodobné tiež je, že zvieratá do jazera stiahol prúd vody, pretože by boli pokryté bahnom a nánosmi. A prenos by poškodil ich telá.

doi:10.1038/ncomms4151