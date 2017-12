Operácia vrátila deťom zrak, mozog sa prispôsobil

Deťom so sivým zákalom sa obnovil zrak aj v staršom veku.

10. feb 2014 o 16:50 Denisa Ballová

Slepé deti by mohli lekári liečiť aj vo vyššom veku.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA/AP)

LONDÝN, BRATISLAVA. Nie každé dieťa, ktoré sa narodí so sivým zákalom, má rovnaké podmienky na život.

Kým v Spojených štátoch sa takéto deti zvyčajne liečia čo najskôr, teda už v prvom roku života, k deťom v Indii sa správajú inak. Dôvodom je nedostatok peňazí i neochota lekárov takéto deti operovať.

Neuroveda dosiaľ tvrdila, že deťom sa môže prinavrátiť zrak do siedmeho, maximálneho ôsmeho roku. A lekári si mysleli, že v neskoršom veku nie je mozog dieťaťa schopný prispôsobiť sa novým funkciám a operácia je preto zbytočná.

Štúdia publikovaná v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences však tvrdí opak. Podľa nej sa deťom, ktoré boli od narodenia slepé, prinavrátil zrak po operácii, aj keď mali viac ako desať rokov. Ich mozog sa naučil prispôsobiť novonadobudnutým zmyslom.

Kým je čas

Zdravé deti sa učia rozoznávať predmety, ich formy a farby zvyčajne od okamihu, keď otvoria oči. Ich zrak sa postupne vyvíja a počas detstva nadobúda väčšie rozlíšenie.

Ako však mozog starne, stáva sa podľa neurológov ťažkopádnejším a menej prispôsobivým.

„Doteraz sme si mysleli, že po dosiahnutí istého veku mozog nie je schopný spracovať vizuálne vstupy, ktoré predtým vôbec nedostával,“ povedala podľa Nature kognitívna vedkyňa Amy Kaliaová z MIT v Cambridgei.

Jej tím sledoval jedenásť detí z Indie, ktoré sa narodili so sivým zákalom na oboch očiach. Deti mali viac ako osem rokov, čo znamená, že boli slepé dlhší čas. Všetky operovali a následne skúmali ich zrakové schopnosti, napríklad vnímanie rôznych odtieňov sivej či iné ďalšie zručnosti.

Následne použili softvér, ktorý zobrazoval rozličné tvary - napríklad kruhy či štvorce. Tento program menil ich veľkosť a nejasnosť a deti mali určiť, čo videli.

Takto dvakrát za šesť mesiacov od operácie odborníci testovali schopnosť malých pacientov rozlišovať medzi priestorovými modelmi a pozadím.