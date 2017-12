Stovky pádov. Počítač sa učí chodiť

Počítačovému systému stačí len opísať fyzikálne vlastnosti sveta, pohyb už zvládne sám.

10. feb 2014 o 15:30 Ondrej Podstupka

Niektoré cicavce vedia chodiť už pár minút po narodení, no ľudské deti sa to učia mesiace. Počítače to zvládnu rýchlejšie, potrebujú na to ale stovky pádov. Skupina vedcov z univerzít v Utrechte a Britskej Kolumbii vytvorila počítačový model, ktorý dokáže naučiť chodiť rôzne dvojnohé živočíchy.

K ľubovolnej kostre priradili svaly, ktorým simulujú pevnosť aj odozvu nervového systému. Systému zadajú úlohu posúvať sa dopredu a zvyšok nechávajú na prirodzenom vývoji.

Výsledkom je, že počítač sa po stovkách pokusov a pádov naučí chodiť. Simulácia sa pri použití ľubovoľného ľudského modelu veľmi podobá na prirodzený pohyb. Model si poradí aj s exotickou anatómiou dvojnohých jašterov.

Flexible Muscle-Based Locomotion for Bipedal Creatures from John Goatstream on Vimeo.