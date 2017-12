Hackeri ukázali 15-eurový modul, ktorý dokáže nabúra auto

Automobilom chýba bezpečnosť, výrobcovia nechránia komunikáciu medzi časťami auta.

7. feb 2014 o 9:10 Milan Gigel

MADRID, BRATISLAVA. Nasadnete do automobilu a keď na ceste dosiahnete prednastavenú rýchlosť, vypnú sa brzdy a volant prudko zabočí do niektorej zo strán. Nič sa nepokazilo. Hackeri do vášho voza namontovali jednoduchý modul, ktorého výroba nestojí viac ako 15 eur.

Španielski hackeri ukázali, že automobilky bezpečnosť riadiacich systémov podceňujú aj naďalej. Minulý rok na chabú bezpečnosť upozornila dvojica bezpečnostných analytikov na konferencii DefCon.

Predviedli, ako pomocou notebooku získali moc nad riadiacim počítačom automobilu, ku ktorému sa pripojili cez CAN zbernicu. Tá je v izolovanom prostredí súčastí automobilu obdobou internetu, ktorý spája počítače po svete.

Hračka za 15 eur využíva čip lacnejší ako jedno euro na to, aby prekonala šifrovanie a zabezpečenie automobilového systému. Skladá sa z nevystopovateľných, tuctových súčiastok a je vybavená bluetooth rozhraním. Pomocou neho možno riadiť funkcie auta. Ešte v tomto roku chce vývojársky tím ukázať verziu vybavenú GSM modulom, ktorý zaistí neobmedzené diaľkové ovládanie.

Napísali v magazíne The Register.