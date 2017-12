Čmeliaky by preleteli aj himalájske vrchy

Čmeliaky z Číny zvládnu aj deväťtisíc metrov nad morom.

5. feb 2014 o 16:27 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Michael Dillon a Robert Dudley potrebovali čmeliaky. Také, ktoré by dokázali prežiť vo vysokohorských podmienkach, vedeli by v nich fungovať a zároveň by zvládli vedecký experiment. Preto sa dvaja zoológovia vybrali do čínskeho Sečuánu, do výšky presahujúcej tritisíc metrov nad morom.

„Bola nám zima, mali sme problémy sa poriadne nadýchnuť,“ hovorí pre National Geographic Dillon. „A museli sme behať so sieťkami, pričom tieto tvory si tam lietali, akoby to nebolo nič namáhavé. Lenže keď sme chceli vykonať náš výskum, toto bol jediný spôsob.“

V deväťtisíc metroch

Vedci sa rozhodli vysvetliť, ako čmeliaky dokážu fungovať aj v prostrediach tisícky metrov nad morom. Napríklad v alpskom prostredí či na vyššie položených miestach. Dillon a Dudley napokon chytili päticu čmeliakov, ktoré uzavreli v plastovej komore.

Postupne ručnou pumpou odstraňovali vzduch, čím simulovali redší vzduch a nižší tlak, teda rastúcu nadmorskú výšku. Výskumníci podľa štúdie v odbornom magazíne Biology Letters zistili, že niektoré jedince sa zvládli pohybovať aj v podmienkach, ktoré predstavovali asi deväťtisíc metrov nad morom. Teda, ešte vyššie, ako dosahuje Mount Everest.

„Boli sme zvedaví, či zredukovanie kyslíka a hustoty vzduchu obmedzia výšku, v akej budú schopné lietať,“ dodáva Dillon. „Odpoveď je, že zvládnu lietať naozaj veľmi, veľmi vysoko.“

Natiahnuť úder

Analýza záberov tiež prezradila, ako sa čmeliaky takýmto podmienkam prispôsobujú. Nezvyšujú frekvencia mávania krídlami, v riedkom vzduchu volia odlišnú stratégiu. Obrázky ukázali, že hmyz siahne po širších úderoch - krídla natiahne viac dozadu i dopredu, čím kompenzuje nedostatočný vztlak.

„Zvýšiť frekvenciu úderov by asi bola jedna možnosť,“ vysvetľuje vedec aj pre magazín Nature. „No zrejme príliš energeticky náročná, takže siahli po menej náročnej alternatíve.“

Na skutočných himalájskych štítoch by, samozrejme, nijaké čmeliaky nežili. Nemali by tam potravu a pravdepodobne by zamrzli. No vedci si myslia, že dôvodom ich schopností môže byť napríklad únik pred predátormi. Prípadne potreba odniesť väčšie náklady.

doi: 10.1098/rsbl.2013.0922