Rast stromov sa vekom nespomaľuje

Štúdia vyvrátila tvrdenie, že staré stromy sú menej produktívne.

5. feb 2014 o 16:26 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Pri väčšine tvorov sa po dosiahnutí istého veku rast zastaví. Pri stromoch to však neplatí. Tie s pribúdajúcim vekom urýchľujú svoj rast a navyše sa zväčšujú. Tvrdí to štúdia v magazíne Nature, podľa ktorej to závisí od množstva uhlíka, ktorý strom dokáže zo vzduchu absorbovať.

„Toto zistenie je v rozpore so zvyčajným predpokladom, že rast stromov klesá s vekom a stromy sa nezväčšujú,“ tvrdí podľa britského denníka Guardian americký ekológ Nathan Stephenson. „Tiež to znamená, že veľké staré stromy sú lepšie v pohlcovaní uhlíka z atmosféry, ako sa všeobecne predpokladalo.“