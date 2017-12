Peňaženku s bitcoinmi ochráni tlkot srdca

Náramok s medicínskym snímačom má zabezpečiť citlivé dáta i súkromie používateľov.

5. feb 2014

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Stalo sa to už niekoľkokrát. Hackeri nabúrali elektronické peňaženky na internete a ukradli bitcoiny. Keďže ide o virtuálne peniaze, ktoré sa pohybujú v anonymnom priestore, poškodení používatelia zostali bez peňazí.

Na rozdiel od peňazí v bankách, bitcoiny nie sú pripisované na účty - majú formu kryptografických reťazcov. Sú ako malé súbory, ktoré majú skutočnú finančnú hodnotu. Stačí ich skopírovať a po prvej transakcii zostanú pre pôvodného majiteľa nedostupné.

Alternatívu k šifrovanému úložisku na webe teraz ponúka začínajúca firma, ktorá už v najbližších týždňoch uvedie na trh náramok s názvom Nymi. Ten má nielen polovodičové úložisko pre uloženie bitcoinov, ale aj ochranný biometrický systém, ktorý ich sprístupní iba samotnému majiteľovi.

Ten je identifikovaný prostredníctvom ECG vĺn, ktoré zosníma senzor. Pre každého človeka sú jedinečné a súvisia s činnosťou jeho srdca. Je to fyziologický profil človeka, ktorý sa stáva kľúčom pre odomknutie zámku.

Vývojári, ktorí za týmto náramkom stoja, sú presvedčení o tom, že postupne budú pribúdať príležitosti pre využitie pri overovaní identity. Veria, že by mohol nahradiť heslá pri prístupe k internetovým službám. Spolu so zabudovaným pohybovým senzorom pripravili niekoľko scenárov, ktoré by ho prepojili so svetom techniky.

Napríklad by sa počítač sám odomykal a prepínal používateľský profil, kufor automobilu by sa otváral mávnutím ruky a odomykali by sa i dvere vodiča.

Predpredajová cena je zatiaľ 79 dolárov, na pultoch predajní by nemala presiahnuť výšku sto dolárov.

