Test: Objektív od Sony naučí fotiť aj lacný smartfón

Prídavný objektív môžete používať aj so starším Android a Apple smartfónom. Chcelo by to rýchlejšie reakcie.

5. feb 2014 o 15:50 Matúš Paculík

(Zdroj: SME / Tomáš Benedikovič)

Písmo: A - | A + 11 0 Sony Cyber-shot QX10 Páči sa nám: dobrá kvalita fotografií a videa, kompatibilita Nepáči sa nám: spárovanie trvá dlho, nevhodné pre reportážnu fotografiu Cena: od 179 eur Hodnotenie: 7,0 Produkt na test zapožičala spoločnosť Sony Pamätáte si ešte prvé telefóny s fotoaparátom? Fotografie bolo kvôli nízkej kvalite vhodné len pre displeje telefónov a po prenesení do počítača ste ich radšej rýchlo zmazali. Dnešné prémiové smartfóny sa kvalitou fotografií vyrovnajú lacnejším kompaktom, no nemusíte si hneď kupovať model za 700 eur, aby ste sa nehanbili za neostré snímky. Sony má riešenie, ktoré za 179 eur spraví aj z lacného smartfónu fotomobil. No tomuto skvelému nápadu chýba k dokonalosti niekoľko drobností. ((vid)) Pripneš a ideš Je to jednoduché. Zoberiete prídavný objektív Sony, pripnete ho na smartfón a o zvyšok sa postará aplikácia. Obraz z objektívu sa bezdrôtovo prenáša na obrazovku smartfónu a vy môžete dotykom ovládať všetky jeho funkcie - vrátane priblíženia či oddialenia obrazu. Systém uchytenia je jednoduchý, pasuje na všetky súčasné smartfóny a s doplnkom ho môžete pripnúť aj na veľký tablet. Pokojne ho ale môžete používať aj samostatne - v jednej ruke budete mať smartfón a v druhej objektív. Bezdrôtový prenos obrazu je bezproblémový a až na občasné oneskorenie sme nemali žiaden problém. Objektív môžete pripevniť aj na statív a ovládať ho z diaľky, čo je skvelé napríklad pri skupinovej fotografii alebo pri fotení v horších svetelných podmienkach. V krajnom prípade by ste sa mohli zaobísť aj bez smartfónu, no absencia akéhokoľvek displeja robí tento systém fotenia naslepo nepoužiteľným. Utečie vám aj korytnačka Zapnete objektív, potom zapnete smartfón, spustíte aplikáciu, počkáte kým sa obidve zariadenia spárujú a môžete spraviť prvú snímku. Horší ako zložitosť tohto úkonu je už len fakt, že to celé trvá vyše štrnásť sekúnd. Objektív so smartfónom musíte mať neustále pripravený, no po vypnutí obrazovky sa aplikácia sama ukončí a celý proces spárovania musí prebenúť odznova. Oveľa rýchlejšie nie je ani ukladanie fotografií do smartfónu. Od stlačenia spúšte môžete relaxovať vyše desať sekúnd, čo je vhodné len na fotenie objektov, ktoré vám nemajú kam utiecť. Na športové udalosti, rodinné oslavy a na momentky si preto dokúpte aspoň pamäťovú kartu. Tá síce rýchlosť štartu neskráti, no medzi jednotlivými fotografiami strávite len zlomok pôvodného času. Veľký a malý V ponuke Sony nájdete aktuálne dva modely - testovaný QX10 a ešte väčší QX100. Ich konštrukcia je podobná, no zásadne sa líšia v parametroch a veľkosti. Model QX10 kúpite už za 179 eur, čo je cena za priemerný smartfón. Je to univerzálny objektív, ktorí odporúčame väčšine používateľov - je malý, zmestí sa do vrecka nohavíc a má až 10-násobné priblíženie. Druhý model pod štyri stovky nekúpite, no má výrazne lepší objektív, snímač a svojimi možnosťami je vhodný skôr pre náročnejšieho fotografa-amatéra. Nevýhodou je jeho veľkosť, no ako bonus ponúka možnosť manuálneho zaostrovania pomocou špeciálneho prstenca. Kvalita spracovania je dobrá a hoci výrobca pri obidvoch modeloch použil plast, pôsobia veľmi odolne. Na tele objektívu nájdete tlačidlo vypnutia a zapnutia, spúšť fotoaparátu, dvojsmerové tlačidlo pre nastavenie priblíženia obrazu a v prípade modelu QX100 aj prstenec pre manuálne zaostrovanie. Technické parametre Sony QX10 Sony QX100 Snímač Exmor R CMOS 1/2,3” Exmor R CMOS 1 Rozlíšenie 18 Mpx 20,2 Mpx Optické priblíženie 10x 3,6x Objektív Sony G Lens f3,3 Carl Zeiss Vario-Sonnar T f1,8 Hmotnosť 105 g 179 g Dobré fotografie Parametre zhodné s kompaktom nižšej strednej triedy nedokážu zázraky, no v porovnaní s tým, čo ponúkajú bežné smartfóny, vás výsledok poteší. Fotografie majú verné podanie farieb, s jemnou tendenciou teplejšieho nádychu. Ostrosť je dobrá najmä pri dobrých svetelných podmienkach, no s úbytkom svetla stúpa aj obsah šumu. Pomôcť sa tu snaží optická stabilizácia obrazu, no bez pevnej ruky môžete na ostré obrázky zabudnúť, hlavne v prípade maximálneho priblíženia. Kvalita videa je bez výhrad, ostrosť, približovanie a aj automatické zaostrovanie funguje veľmi dobre. No kým pri fotografii nepotrebujete mať v objektíve pamäťovú kartu, tak pre video to už neplatí. Zákazníka si nájde Možno sa niekomu javí prídavný objektív ako zbytočnosť, no význam má pre používateľa, ktorému na jeho smartfóne prekáža len nízka kvalita fotografií a jeho rozpočet mu zároveň nedovolí investovať do prémiového modelu s cenovkou cez 600 eur. Za doplatok 179 eur si síce môže kúpiť slušný kompaktný fotoaparát, no ten vám vo vrecku zaberie výrazne viac miesta a na prenos fotografií do smartfónu môžete zabudnúť. Drahšia verzia objektívu stráca body za to, že sa nezmestí do vrecka nohavíc, má menšie optické priblíženie a, navyše, si za jej cenu kúpite základnú zrkadlovku. Testovacie fotografie: Ďalšie odborné recenzie na Sony Cyber-shot QX10 nájdete na Recenzie.SME.sk