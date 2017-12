Obezita dieťaťa sa začína u tehotnej matky

Ženy, ktoré počas tehotenstva jedia mastnú stravu, porodia obézne deti.

4. feb 2014 o 17:30 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Nedávno vedci zistili, že konzumácia orechov počas tehotenstva môže zmierniť alergiu detí. Teraz prišli s ďalším odporúčaním pre tehotné ženy: mastná strava počas tehotenstva môže zmeniť vývoj mozgu.

Štúdia v Cell tvrdí, že takáto zmena v DNA detí ešte v tele matky následne zvyšuje pravdepodobnosť obezity v neskoršom veku. Laboratórne pokusy ukázali, že samice myší s vysokým obsahom tuku v strave pred pôrodom mali neskôr mláďatá so zmenou v tej časti mozgu, ktorá je dôležitá pre reguláciu metabolizmu. Mláďatá mali vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou a cukrovkou.

„Mohol by to byť signál pre mláďa, že môže byť väčšie, ak je prostredie plné potravín,“ povedal podľa BBC Tamas Horvath. „Sme presvedčení, že to sú základné biologické procesy, ktoré ovplyvňujú aj ľudí.“

Štúdia lekárov z Yaleovej univerzity môže vysvetliť, prečo majú deti obéznych rodičov v neskoršom veku problémy s nadváhou.

Doteraz sa totiž vedelo, že nesprávne stravovacie návyky majú negatívny účinok na zdravie, napríklad môžu viesť k obezite, srdcovocievnym chorobám či rakovine. To, že sa pod vplyvom stravy matky mení aj štruktúra DNA jej plodu, objavili vedci až teraz.

Vedci však musia lepšie preskúmať účinky zdravej stravy na zvieratá aj ľudí. Myši totiž spracovávajú tuk iným spôsobom ako tehotné ženy.

Doi: 10.1016/j.cell.2014.01.008