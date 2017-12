Maskota Soči zabíjajú pytliaci, leopard je ohrozený

Snežných leopardov žije v Rusku len okolo sto kusov. Pytliaci ich lovia pre kožuch.

4. feb 2014 o 16:19 Tomáš Vasilko

MOSKVA, BRATISLAVA. Uvidieť ho naživo vo voľnej prírode je takmer nemožné. Jeho prvé fotografie na slobode uverejnil magazín National Geographic až v roku 1971. Preto ho často nazývajú aj „duchom z hôr“.

Problém vystopovať snežného leoparda však nie je len v tom, že žije vo výškach nad 3500 metrov nad morom. Za posledné desaťročia jeho populácia výrazne klesla. Táto až 55-­kilogramová mačkovitá šelma patrí do zoznamu mimoriadne ohrozených druhov.

Maskot Soči

Práve snežný leopard patrí k trom maskotom zimnej olympiády v Soči. V roku 2011 si ho popri ľadovom medveďovi a zajacovi vybrali v ankete Rusi.

Aj keď víťaznému snežnému leopardovi výrazne pomohol súčasný ruský prezident, vtedy premiér, Vladimir Putin. Ten odporučil ešte pred začiatkom ankety práve toto zviera, pretože je „silné, mocné a krásne“. V samotnom Rusku pritom žije momentálne len okolo sto zvierat (odhady sa líšia) asi 4500 kilometrov od Soči, v pohorí Altaj na Sibíri.

„Je to fantastické, že snežného leoparda vybrali ako maskota olympiády v Soči. Tento tvor potrebuje všetku možnú pozornosť,“ povedal podľa Phys.org americký biológ a ochranca prírody James Gibbs.

Snežný leopard, ktorý je národným zvieraťom Afganistanu aj Pakistanu, žije najmä v horách strednej Ázie. Má iba jedného nepriateľa – a tým je človek. Ľudia ho lovia pre vzácny kožuch, podľa amerického rádia PRI sa na trhoch v Pekingu či v Moskve predávajú za 20­ až 30­tisíc dolárov. Okrem pytliactva často zomrú aj pri konfliktoch s pastiermi, ktorým ohrozujú stáda.

Dohoda krajín

V posledných rokoch sa viaceré vlády snažia zachrániť tento druh. V Rusku sa najmä prezident Putin snaží vybudovať imidž záchrancu viacerých vzácnych druhov. Aj v utorok, pár dní pred začiatkom olympiády, podľa AP navštívil rezerváciu snežných leopardov, kde skontroloval, ako sa darí dvom mláďatám.

Oveľa viac jedincov však žije v Číne, Pakistane, Mongolsku či v Indii. Pre ich budúcu ochranu bola významná konferencia minulý rok v októbri v Kirgizsku.

Dvanásť krajín, na ktorých území žije snežný leopard, podpísalo dohodu, že ho budú chrániť. Cieľom je do roku 2020 vytvoriť 20 ochranných území, kde bude žiť sto párov v reprodukčnom veku. „Je to monumentálna chvíľa pre snežného leoparda,“ reagoval na dohodu Svetový fond na ochranu prírody.

Už aj predchádzajúce úsilie pomohlo, a vyzerá to, že leoparda sa podarí zachrániť. „Pred piatimi rokmi by som povedal, že je to beznádejné. Teraz sme však našli spôsoby, ako kontrolovať pytliactvo a poskytovať ekonomické príležitosti pre chudobných miestnych pastierov ako alternatívu,“ povedal podľa Phys.org biológ James Gibbs.

„Ak vytvoríme príležitosti pre miestne ženy predávať ich ručne vyrábané veci, nebudú sa musieť spoliehať na pytliactvo mužov, aby zaplatili za školy či nemocnice pre deti,“ dodal s tým, že sa však nesmie zabúdať ani na kontroly či odstraňovanie pascí pytliakov.

Vzácne zábery

To, že snežné leopardy nie sú úplne stratené, naznačujú aj nedávno zverejnené nové snímky. Vedci často na to používajú kamerové pasce. Na správnych miestach ukryté kamery, ktoré čakajú, kým sa tu ukáže leopard.

Vzácny záber sa nedávno podaril National Geographic. V decembri zverejnili aj snímky, ktoré ukazujú, ako sa spolu hrajú dve asi ročné mláďatá. To podľa Svetového fondu na ochranu prírody naznačuje, že populácia sa vzchopila.