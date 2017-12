Facebook chce vytlačiť médiá, prinesie spravodajstvo

Menej zábavných fotografií a viac užitočných informácií. Taká je nová stratégia Facebooku.

4. feb 2014 o 10:20 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Má za sebou desať rokov prevádzky a vo svojom portfóliu 1,2 miliardy používateľov, ktorých záujmy, správanie a súkromie detailne sleduje. Projekt, ktorý vznikol pre pobavenie a komunikáciu, však začína naberať nový obrat.

Zuckerberg vidí budúcnosť v zmene prístupu, zatiaľ však iba experimentálne. Sociálna sieť, ktorá dosiaľ ukazovala svoj ohromný potenciál pre inzerciu, totiž začína naznačovať, že má dostatok síl na to, aby sa stala mienkotvorným médiom.

Facebook vs. médiá

Ľudia sledujú obsah na Facebooku. Dosiaľ však čítali iba to, čo im naservírovali priatelia, priatelia priateľov a prevádzkovatelia stránok a skupín.

Možnosti mediálneho priestoru však sonduje nová experimentálna aplikácia pre platformu iOS. Volá sa Paper a na jednom mieste sústreďuje spravodajské texty, ktoré starostlivo vyberá a spracúva tím editorov, ktorí ich triedia do kategórií.

Tie sa potom používateľom zobrazujú v dennom prehľade v závislosti na tom, čo ich zaujíma. Ide o skúšobný projekt, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery by mohol Facebook nahradiť tradičné médiá.

Na hodnotenie tejto iniciatívy je zatiaľ priskoro. S množstvom dát a používateľov, na ktorých má Facebook dosah, však ide o projekt, ktorý by mohol priniesť úspech.

Nové trhy

Zrozumiteľné a prehľadné spravodajstvo zaujíma i spoločnosť Yahoo. Firma prevádzkuje systém, ktorý využíva expertný počítačový systém na krátenie a spracovanie správ z webu do formátu, ktorý zaberie na displeji mobilu iba niekoľko riadkov. Namiesto tímu editorov pracuje na krátení a výbere textov softvérový robot.

Analytici sa zhodujú na tom, že ľudia na internete žijú v neustálom pretlaku informácií a mnohí z nich by privítali služby a mechanizmy, ktoré by im ušetrili čas tým, že by vybrali z noviniek iba to najpodstatnejšie. Zatiaľ sa však nik neprišiel na spôsob, ako to úspešne urobiť.

Pre Facebook môže vstup na mediálny trh znamenať viac, ako iba sprostredkovanie spravodajstva. Je to nový trh, ktorý môže priniesť finančný osoh.

