Nová práčka perie plastovými guľôčkami

Šetrí vodu, praciu chémiu a chráni odevy pred predčasným opotrebovaním.

30. jan 2014 o 11:58 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak máte pocit, že úsporná práčka, ktorú ste si práve kúpili, je špičkou vo svojej triede, mali by ste vedieť, že konštruktéri sú už opäť o krok vpred. Vyvinuli technológiu, ktorá môže zasiahnuť do spôsobu, akým sa staráme o svoje odevy a bielizeň.

Vložíte do bubna práčky svoje zvršky a stlačíte gombík. V tej chvíli dávkovač odmeria malé množstvo saponátu, prileje k nemu vodu a všetko zasype miliónom drobných guľôčok z pórovitého plastu. V priebehu pracieho cyklu nečistoty uvoľnené saponátom oddelia od bielizne a štruktúra plastových guľôčok ich vtiahne dovnútra.

Pracovná náplň vystačí na 500 pracích cyklov a možno ju recyklovať pri výrobe ďalších výrobkov. Ide o špeciálne upravený nylon, ktorý sa môže stať materiálom pre ďalšie spracovanie v priemysle.

Tím spoločnosti Xeros, ktorý na projekte pracuje, je presvedčený o tom, že technológia je dostatočne zrelá na nasadenie v praxi. Očakáva, že už v roku 2015 by do práčovní, hotelov a podnikových prevádzok mohli zavítať prvé modely, aby novej technológií pripravili cestu do domácností.

Nylon, ktorý sa používa na pohlcovanie nečistôt, bol pôvodne súčasťou projektu, ktorý mal zaistiť lepšiu farebnú stálosť tkanín. Konštruktéri len obrátili postoj naopak a využili vlastnosti materiálu.

Veľkou úsporou je malé množstvo vody spotrebovanej pri praní, ale aj energia, ktorej sa pri ohreve minie podstatne menej. Všetko ostatné zostáva rovnaké. Firma avizuje, že ide o prvú prelomovú technológiu od päťdesiatych rokov.

Dosiaľ výrobcovia experimentovali iba s parným praním. To sa ukázalo ako praktické pri obnove oblečenia, ktoré sa pri jednorazovom nosení neznečistilo. Technológiu do domácností priniesla firma LG.

Napísali v magazíne Digital Trends.