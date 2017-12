Asus vytvoril lacného transformera, chýba mu úložný priestor

Z nevýkonných a obmedzených prístrojov sa dnes stali šikovné mobilné zariadenia. A ponechali si nízku cenu.

31. jan 2014 o 14:48 Matúš Paculík

Asus Transformer Book T100 Páči sa nám: kompaktné rozmery, dobrý výkon, režim tabletu, cena Nepáči sa nám: pomalý disk s malou kapacitou Cena: od 349 eur Hodnotenie: 7,3

Produkt na test zapožičala spoločnosť Asus

Keď v roku 2007 uviedol Asus na trh prvú generáciu netbookov, dokázal pri malých nákladoch vytvoriť použiteľný maličký notebook. A hoci boli základné modely vhodné skôr na ukážku možností ako na bežné používanie, zatriasli trhom s mobilnými zariadeniami.

Dnes by ste už klasické netbooky hľadali v ponuke obchodov márne. Posun vo vývoji hardvéru umožnil vzniknúť malým notebookom s plnohodnotnými mobilnými procesormi a displejmi s uhlopriečkou väčšou, ako dnes už nepoužiteľných sedem palcov.

video //www.sme.sk/vp/29079/

Netbook, ktorý sa zmení na tablet

Asus Transformer Book T100 je netypické zariadenie, ktoré najviac pripomína práve spomínané netbooky. Je rozmerovo kompaktné, má v sebe procesor Intel Atom a prenesiete ho aj v menšej taške (či väčšej kabelke).

Zásadné zmeny sú dve - jednoduchým zatlačením oddelíte klávesnicu a v rukách vám ostane šikovný tablet s 10,1-pacovou dotykovou obrazovkou. Nič nové, čo by sme tu už nevideli, no väčšinou to nájdete len pri drahých Windows zariadeniach - a nie pri notebooku za 349 eur.

Zamrzí len nevyužitie klávesnice na rozšírenie kapacity batérie. Jedinou výhodou je voliteľná verzia s 500 gigabajtovým diskom, ktorá je drahšia o približne 50 eur.

Páči sa nám aj stabilita zariadenia. Notebooky s odoberateľnou klávesnicou vždy trpeli tendenciou preklápania sa, hlavne pri dotykovom ovládaní. Asus T100 ale len tak ľahko neprevrhnete.

Plast neprekáža

Hliník a iné kovové materiály si výrobca šetrí pre prémiové zariadenia. Testované zariadenie je tvorené výhradne z plastu a vidieť na ňom odtlačky.

Pevnosť je dobrá, bez slabých častí či iných nedostatkov. Spájanie a odpájanie tabletu s klávesnicou je jednoduché, no zároveň pevné, bez zbytočnej vôle.

Menšie rozmery displeja ale majú vplyv na použitú klávesnicu. Jednotlivé klávesy sú menšie ako pri bežných notebookoch a ak ste pred rokmi používali netbooky, viete, o čom hovoríme. Pri bežnom surfovaní na internete vám to nemusí prekážať, no písanie väčšieho textu bude nepohodlné.

Ak vám to nevyhovuje, môžete použi’t externú klávesnicu, ktoru pripojíte buď cez Bluetooth, alebo USB 3.0 konektor. Ten je zároveň jediným konektorom v základni, zvyšný micro HDMI a micro USB nájdete v tele tabletu.

Výkon ako lacný notebook

Parametre Štvorjadrový Intel Atom Z3740

Integrovaný grafický čip

2 gigabajty RAM

32 gigabajtov flash pamäť

10,1 IPS HD displej, dotykový

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, micro USB, micro HDMI

Hmotnosť 1,08 kg

Windows 8.1 32-bit

Intel sa nikdy nesnažil prezentovať procesory Atom ako výkonné riešenie určené pre náročnú prácu. Najnovšia generácia však prešla mnohými zmenami, je výkonnejšia, má spotrebu len 2 watty a lepšie si poradí s modernými aplikáciami.

Procesor má štyri jadrá a integrovanú grafickú časť, ktorá pochádza z desktopovej verzie procesorov rodiny Ivy Bridge. No jej štvrtinový výkon spolu s len dvoma gigabajtami operačnej pamäte nedokáže plynule rozhýbať ani graficky stredne náročné hry.

Zábavu si preto skrátite buď multimédiami, alebo nenáročnými hrami z oficiálneho Windows obchodu. Pri bežných aplikáciách problém nepocítite, prehliadanie webu je plynulé, zvládnuť sa dá aj úprava fotografií či práca v kancelárskom balíku.

Najviac vás ale bude obmedzovať úložný priestor. V základnej výbave nájdete 32 gigabajtovú flash pamäť s podpriemerným výkonom. Navyše, samotný systém a základné aplikácie si z neho odkroja viac ako polovicu, takže na nejaký filmový alebo fotografický archív môžete rovno zabudnúť.

Na batériu aj viac ako 10 hodín

Viac ako desaťhodinová výdrž na jedno nabitie už dnes nikoho neprekvapí, no to ste ešte nevideli použitú nabíjačku. Tá vyzerá rovnako ako nabíjačka zo smartfónu a má aj rovnaký micro USB konektor.

Pre rýchle nabitie ale budete potrebovať 10 wattový originál, no v prípade krízy si vystačíte aj s bežnou nabíjačkou, akých máme všetci niekoľko. Navyše, vďaka nízkej spotrebe sa zariadenie vôbec neprehrieva a je úplne tiché aj pri maximálnom vyťažení.

Pri bežnej kancelárskej práci s bezdrôtovým prístupom na internet budete nabíjať približne raz za desať hodín. Pozeranie filmov je náročnejšie na výkon procesoru a výdrž skráti o približne tri hodiny.

Za tú cenu sa oplatí

Je jedno, ako sa na Asus T100 pozeráte. Či už je to netbook s odoberateľnou klávesnicou, alebo tablet s doplnkovou klávesnicou, stále máte v rukách zaujímavé mobilné zariadenie so systémom Windows 8.1.

Chváliť sa s ním môže hlavne Intel, ktorého čip ho poháňa. Aj napriek zlým krokom z minulosti sa mu totiž podarilo vyrobiť klasický x86 procesor s parametrami mobilných ARM čipov.

Asus T100 je vďaka nemu presne to, čo od lacného ultramobilného zariadenia s Windows čakáte - nebude vás deprimovať nízkym výkonom, nemusíte ho neustále nabíjať a a spustíte tu všetky svoje bežné Windows aplikácie.

Výsledky

PCMark 8 Home score 1623 Work score 2657 Crystal Disk Mark 3.0 Rýchlosť čítania 71 MB/s Rýchlosť zápisu 33 MB/s Cinebench R10 1 CPU score 936 x CPU score 3259 Výdrž batérie Práca + Wi-Fi (čas) 10:22

Ďalšie odborné recenzie na ultrabook Asus Transformer Book T100 nájdete na Recenzie.SME.sk